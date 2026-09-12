El fuero federal concluyó la etapa de juzgamiento contra los últimos tres implicados en una causa de narcotráfico que operaba dentro y fuera del Servicio Penitenciario Provincial. La resolución incluyó la sentencia de 6 años y 6 meses de prisión para Leonardo Saavedra, una pena de 6 años para Carlos Ormeño y la absolución de Sonia Ontiveros. Con este fallo se completó el juzgamiento de las 13 personas identificadas en la causa, dado que diez miembros previos firmaron condenas mediante juicios abreviados, entre las que figuran Rocío Rojas y Tania Rojas, familiares de los reclusos que facilitaban el acceso del material ilícito.

El rastreo sobre las billeteras virtuales y cuentas bancarias ligadas a la red arrojó un flujo financiero de aproximadamente $590 millones a lo largo de 12 meses. Saavedra, apuntado por la fiscalía como el proveedor y distribuidor externo, recuperó la libertad el 10 de febrero de 2025 tras cumplir sentencias anteriores por comercio de estupefacientes.

Entre febrero y septiembre de ese mismo año, registró cobros por $89 millones y pagos por $83 millones. Su patrimonio personal varió desde $16.000 a fines de 2024, época en la que estaba privado de la libertad, hasta los $3,3 millones a finales de 2025, suma a la que se añadieron vehículos y diversos bienes.

En el extremo interno de la logística figuraba Ormeño, identificado como el responsable de la venta y distribución directa entre los pabellones. Las comunicaciones de la banda se respaldaban en el uso de la aplicación Telegram para coordinar la entrada de suministros.

Los operativos y requisas concretados en inmuebles particulares y en el establecimiento carcelario permitieron la incautación de 200 gramos de marihuana, 34 gramos de cocaína, 30 plantas de cannabis, 189 pastillas, balanzas de precisión, efectivo, documentación con registros de ventas, armas de fuego y municiones.

Específicamente en el interior del presidio se confiscaron envoltorios de cocaína, papelillos, armas blancas tipo puntas y facas, notas sobre transacciones y 44 teléfonos celulares, destacando un procedimiento singular donde se hallaron nueve dispositivos de comunicación junto con armas, estupefacientes y dinero.