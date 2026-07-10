La Selección Argentina disputó cinco partidos en el Mundial 2026 con árbitros de distintas nacionalidades. Polonia, Egipto, Rumania, Canadá, Francia y ahora Portugal fueron los países de origen de los jueces designados por la FIFA. Sin embargo, hay una nacionalidad que quedó excluida: la inglesa.

Aunque el Mundial cuenta con los árbitros Anthony Taylor y Michael Oliver, ninguno fue habilitado para impartir justicia en encuentros de la Albiceleste. La decisión no responde a cuestiones reglamentarias ni deportivas, sino a un criterio político que mantiene la FIFA desde hace años.

Según informó The Athletic, el organismo evita designar árbitros ingleses para los partidos de Argentina debido al conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas y a las consecuencias que dejó la guerra de 1982 entre Argentina y el Reino Unido.

En esta Copa del Mundo, Oliver fue uno de los árbitros con mayor actividad y este sábado dirigirá el encuentro entre España y Bélgica. Sin embargo, tanto él como Taylor quedarán automáticamente descartados para cualquier partido de la Selección Argentina si el equipo de Lionel Scaloni continúa avanzando en el torneo.

Además, el reglamento de la FIFA impide que un árbitro dirija partidos de su propio seleccionado. Por ese motivo, si Inglaterra también accede a las semifinales, los jueces ingleses tampoco podrán ser designados para encuentros de los Tres Leones.

La posibilidad de un nuevo cruce entre Argentina e Inglaterra aparece en el horizonte. Si ambos seleccionados superan sus compromisos de cuartos de final, volverán a enfrentarse en una semifinal del Mundial 2026.

La rivalidad entre ambos países tiene antecedentes históricos en la Copa del Mundo. Se enfrentaron en cinco oportunidades y uno de los partidos más recordados fue el de los cuartos de final de México 1986, cuando Diego Armando Maradona marcó la recordada "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo". Años más tarde, el capitán argentino resumió el significado de aquel encuentro con una frase que quedó para la historia: "Jugué contra Inglaterra pensando en Malvinas".

Mientras tanto, Anthony Taylor y Michael Oliver seguirán disponibles para dirigir otros partidos del Mundial, pero no podrán ser designados para encuentros de la Selección Argentina mientras continúe en competencia.