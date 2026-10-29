Una condena previa por abuso sexual marca el trasfondo de Antonio Vergara, un exconvicto de 4 años de prisión efectiva que fue encontrado sin vida en Santa Lucía. El hallazgo ocurrió en la zona de Callejón Jofré, detrás de la Villa Marini, dentro de un departamento ubicado en el fondo de una vivienda. Las estimaciones forenses señalan que el cadáver llevaba al menos tres días en el sitio tras ser visto por última vez el domingo.

El alquiler donde residía el hombre desprendía un intenso olor nauseabundo que alertó al propietario de la casa delantera. El locador notó además una gran cantidad de moscas que salían de la propiedad y decidió llamar inmediatamente al número 911. Minutos después, los efectivos policiales llegaron al sitio y rompieron la puerta de entrada para ingresar a la habitación. En la escena descubrieron el cadáver en un avanzado estado de descomposición.

El personal médico del servicio de emergencias 107 y un legista constataron el deceso de Antonio Vergara en el lugar. Las primeras revisiones del profesional revelaron que el cuerpo no presentaba signos directos de violencia o actos criminales. Asimismo, las autoridades judiciales confirmaron que el inmueble estaba cerrado por dentro sin ninguna abertura forzada, lo que orienta la investigación hacia una muerte natural por complicaciones de salud.

Durante la inspección ocular realizada en la vivienda, los peritos procedieron al secuestro de un teléfono celular y una billetera con documentación personal. En el lugar se halló dinero por el valor de $10000 en efectivo, mientras se confirmó que no hay cámaras de seguridad en la zona. Quien cumplió condena por abuso sexual no registraba movimientos recientes registrados por la tecnología del área circundante.

El cuerpo de Antonio Vergara fue trasladado a las instalaciones de la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente. La comisaría jurisdiccional mantiene una estricta consigna policial en el terreno de Callejón Jofré hasta que se conozca la causa fehaciente del fallecimiento. Los resultados forenses determinarán con exactitud la fecha del deceso de quien enfrentó cuatro años de cárcel por delitos sexuales.