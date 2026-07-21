El subcampeonato de la Selección Argentina no fue el desenlace que esperaban los hinchas, pero el recorrido del equipo hasta la final terminó siendo un aliciente importante para el comercio de San Juan. Durante el mes y medio que duró el Mundial, la indumentaria deportiva y los artículos tecnológicos registraron aumentos de hasta el 30%, mientras otros rubros también mostraron mejoras.

Desde las entidades comerciales aclararon que no hubo un crecimiento generalizado del consumo, sino una redirección del dinero disponible hacia productos y reuniones vinculados con los partidos de Argentina. Kioscos, despensas y comercios de cercanía tuvieron subas de entre el 15% y el 20%, mientras que la gastronomía mejoró alrededor de un 15%.

Marcelo Quiroga, presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, explicó a DIARIO HUARPE que la “fiebre del Mundial” modificó temporalmente las prioridades de los consumidores.

“La plata es la misma que anda dando vuelta. La gente la redirecciona de acuerdo con las necesidades básicas. No es que haya gastado más, porque la plata es la misma”, afirmó.

Según detalló, parte del dinero que antes podía destinarse a salidas al cine, al teatro, a restaurantes o a espectáculos pasó a utilizarse para comprar camisetas, pagar cuotas de televisores y organizar juntadas con asados o picadas.

Indumentaria y tecnología

De acuerdo con el relevamiento de Comerciantes Unidos, la venta de indumentaria deportiva aumentó un 30% durante el mes y medio de competencia. La llegada de Argentina hasta la final permitió que el movimiento se mantuviera hasta el cierre del torneo.

“La gente hasta el último momento ha estado comprando indumentaria y todo lo que es deportiva. Eso también movilizó porque era un rubro bastante golpeado”, señaló Quiroga.

Los comercios tecnológicos también tuvieron incrementos de entre el 25% y el 30%. Entre los productos más buscados estuvieron los televisores, sistemas de sonido y celulares utilizados para seguir los partidos.

Por su parte, Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, indicó en diálogo con San Juan en Noticias, de Radio Mitre 95.1, que los televisores de más de 55 pulgadas estuvieron entre los artículos con mayor demanda y que, en algunos establecimientos, llegaron a agotarse.

El movimiento comenzó en la previa del Día del Padre, cuando se ofrecieron promociones de hasta 18 cuotas sin interés. Ante la respuesta de los consumidores, algunas acciones comerciales previstas inicialmente para tres días fueron extendidas durante una semana.

“No fue una venta exitosa de electrodomésticos en general, sino específicamente de la línea de televisores”, explicó Rodríguez.

Comercios de cercanía y gastronomía

Los kioscos, despensas y comercios de cercanía registraron aumentos de entre el 15% y el 20%. El impulso estuvo relacionado con la compra de bebidas, alimentos y productos para las reuniones organizadas en casas durante los partidos.

El sector gastronómico, por su parte, tuvo una mejora cercana al 15%. Quiroga señaló que algunos horarios de los encuentros de la Selección no favorecieron plenamente la actividad, aunque bares y restaurantes igualmente lograron aumentar sus ventas.

Varios establecimientos incorporaron pantallas, equipos de sonido y promociones para atraer clientes. También se registró una mayor demanda de picadas, comidas preparadas y bebidas.

Rodríguez definió el movimiento como una “bocanada de oxígeno” para bares, cafeterías y restaurantes que atravesaban meses de baja actividad. “Para esta fecha, cuando está finalizando la temporada de invierno, se vende poco y nada, así que nos ha venido muy bien”, sostuvo.

Desde las entidades comerciales remarcaron que el efecto no alcanzó de la misma manera a toda la actividad. Mientras algunos rubros aumentaron sus ventas, otros recibieron una menor porción del gasto porque los consumidores mantuvieron el mismo presupuesto, pero lo orientaron hacia productos y reuniones vinculados con el Mundial.