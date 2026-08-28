La Municipalidad de Chimbas avanza con la puesta en valor de El Mogote, a través de una serie de obras de infraestructura que se ejecutan sobre calle Benavidez, en el sector Este del departamento y a pocos metros de Oratorio.

La primera etapa del proyecto contempla la construcción de veredas y mejoras en la iluminación de una de las arterias consideradas estratégicas para la circulación y la conexión de Chimbas con otros departamentos.

Gentileza.

La intendenta Daniela Rodríguez recorrió la zona para supervisar el avance de los trabajos y dialogó con vecinos sobre las intervenciones que se están realizando.

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Una intervención integral

El proyecto no se limitará a las obras que actualmente se encuentran en ejecución. Una vez finalizada esta primera etapa, el Municipio prevé avanzar con distintas intervenciones destinadas a transformar el sector.

Entre los trabajos previstos se encuentra la colocación de un portal de ingreso al departamento, además de tareas de embellecimiento y la incorporación de nuevos semáforos.

La instalación de estos dispositivos tendrá como objetivo ordenar la circulación vehicular y mejorar las condiciones de seguridad para los vecinos y para quienes utilizan diariamente esta vía de conexión.

Mejoras para vecinos y automovilistas

Desde el Municipio señalaron que la intervención busca generar una mejora integral del espacio urbano, combinando infraestructura, iluminación, embellecimiento y seguridad vial.

La zona de calle Benavidez tiene especial importancia debido al movimiento vehicular y a su conexión con otros sectores del departamento, por lo que las obras apuntan también a mejorar las condiciones de circulación.

Durante el recorrido, Rodríguez mantuvo contacto con vecinos, quienes expresaron sus opiniones sobre los trabajos que se desarrollan en el lugar.

“Trabajamos por una ciudad más linda, ordenada y, fundamentalmente, más segura para quienes la viven y la transitan todos los días”, expresó la intendenta durante el encuentro.

El objetivo de las obras

Rodríguez también destacó el impacto que tienen las intervenciones urbanas en la vida cotidiana de los habitantes de Chimbas.

“Cada obra cobra verdadero sentido cuando mejora la vida cotidiana de nuestra gente. Yo quiero esta ciudad y trabajo todos los días para verla cada vez mejor”, sostuvo.

Con la finalización de la primera etapa y la continuidad de los trabajos proyectados, el Municipio busca consolidar una transformación del sector de El Mogote y mejorar tanto la imagen urbana como las condiciones de seguridad.

Las tareas sobre calle Benavidez forman parte del esquema de intervenciones urbanas que lleva adelante la Municipalidad de Chimbas para recuperar y mejorar espacios públicos, fortalecer la infraestructura vial y poner en valor distintos sectores del departamento.