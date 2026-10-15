El Gobierno de San Juan avanza con obras de mitigación en Pocito y Santa Lucía para mejorar el escurrimiento del agua y amortiguar el impacto que podrían tener las contingencias hídricas asociadas a El Niño. Los trabajos se concentran en sectores críticos e incluyen la limpieza y reapertura de drenes, el encauzamiento de cauces y la colocación de disipadores.

Las intervenciones se desarrollan en el marco de Copre (Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencias) y apuntan a mejorar la capacidad de conducción del agua y reducir los riesgos ante posibles crecientes.

Obras en Pocito

En Pocito, los trabajos incluyen la limpieza de la sección en la bajada de creciente Las Cañitas y el encauzamiento de las bajadas Yanello y Barceló. En Yanello también se colocan disipadores para mejorar el comportamiento del agua.

Las tareas abarcan, además, el sector del Gran Comparto, donde se utilizan una topadora y una cargadora, y la zona de Las Lomas, con trabajos de encauzamiento e instalación de disipadores.

Por otra parte, comenzaron las tareas de encauzamiento en el dren Andrade, mientras que los trabajos previstos en el sector de Bosque Moya ya finalizaron.

Intervenciones en Santa Lucía

En Santa Lucía, las obras se desarrollan en dos sectores. Sobre calle Cordillera de los Andes, entre Angualasto y San Juan, se trabaja en la reapertura del dren Zapata. En tanto, en calle Roque Sáenz Peña avanzan las tareas de reapertura y limpieza del dren 25 de Mayo.

La planificación contempla continuar con las intervenciones en el dren Zapata, a la altura del asentamiento Pedro Echagüe.

Las obras forman parte de las acciones preventivas frente a posibles contingencias hídricas. Aunque no eliminan el riesgo de inundaciones o crecientes, buscan mejorar el escurrimiento y reducir sus consecuencias en las zonas intervenidas.