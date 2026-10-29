La provincia de San Juan refuerza la planificación preventiva ante los posibles efectos del fenómeno El Niño. En ese marco, Protección Civil, a través del Comité Provincial de Emergencias (Copre), mantuvo una reunión de trabajo con autoridades y equipos de Ullum para coordinar acciones frente a eventuales lluvias intensas, crecidas y otras emergencias hídricas o climáticas.

El encuentro tuvo como eje la preparación del municipio para responder ante situaciones de riesgo, con especial atención a los sectores vulnerables, la disponibilidad de centros de evacuación y la capacidad de asistencia inicial que puede brindar cada jurisdicción.

Durante la reunión también se evaluaron los recursos operativos disponibles para intervenir ante una contingencia y la articulación con los servicios de sanidad de emergencias, considerados fundamentales para asistir a la población de manera oportuna.

Revisan zonas vulnerables y centros de evacuación

Uno de los puntos centrales fue la identificación de áreas que podrían requerir atención prioritaria ante fenómenos climáticos. La planificación contempla organizar los recursos municipales y establecer cómo actuar en caso de que sea necesario evacuar a vecinos.

La disponibilidad de espacios para recibir a las familias y la capacidad de respuesta inicial forman parte de las medidas que se buscan fortalecer antes de que ocurra una emergencia.

De la reunión participó el jefe de Asesores del Gobierno provincial, Rodolfo Colombo, junto a representantes de las áreas involucradas en la coordinación de las acciones preventivas.

Seguimiento de las intervenciones hídricas

Otro de los temas abordados fue el seguimiento de las intervenciones hídricas que se realizan de manera conjunta entre los municipios, la Dirección de Hidráulica y el Gobierno provincial.

Estas tareas apuntan a reducir riesgos y mejorar las condiciones de respuesta ante posibles lluvias intensas y crecidas. El trabajo conjunto también busca optimizar los recursos disponibles y definir responsabilidades entre las distintas áreas estatales.

La coordinación con Ullum se enmarca en una estrategia provincial que busca anticiparse a los posibles efectos de El Niño. Las autoridades avanzan en la planificación territorial para fortalecer la prevención y priorizar la seguridad de las familias sanjuaninas ante eventuales contingencias climáticas.