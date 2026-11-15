El Niño favorece a los glaciares de San Juan, ¿qué pasará en verano?

El fenómeno de El Niño abre una expectativa favorable para los glaciares de San Juan después de años de sequía y pérdida de nieve. Las precipitaciones registradas en la cordillera durante el invierno podrían ayudar a conservar estas reservas de agua, aunque el resultado dependerá de cuánto hielo y nieve sobrevivan al próximo verano, advirtió Juan Cruz Ghilardi Truffa, becario doctoral del Ianigla-Conicet.

El especialista medocino, que investiga el impacto de la cubierta de rocas y sedimentos sobre los glaciares de los Andes Centrales, señaló a DIARIO HUARPE que el panorama es alentador para Mendoza y el sur de San Juan. Pero aclaró que una temporada con mucha nieve no alcanza, por sí sola, para revertir el deterioro acumulado.

Por qué El Niño puede favorecer a los glaciares de San Juan

En los Andes Centrales, El Niño suele estar asociado con mayores precipitaciones de nieve. En esta temporada, según Ghilardi Truffa, las nevadas permiten tener expectativas positivas:

"Debería ser como un buen año, entre comillas", sostuvo, antes de insistir en que falta observar lo que ocurra durante el verano.

Para que un glaciar tenga un buen año, explicó, debe acumular nieve y perder poca masa durante los meses cálidos. "Si acumula mucha nieve, pero derrite mucho más, igual pierde", advirtió.

El Niño ya se encuentra activo y continúa fortaleciéndose. Según el informe del 12 de noviembre de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), existe más de un 79% de probabilidades de que alcance una intensidad fuerte o muy fuerte hasta el trimestre enero-marzo de 2027.

Sin embargo, esa previsión no indica cuánta nieve quedará en cada glaciar sanjuanino. Para conocer si esta temporada fue realmente favorable habrá que esperar a que termine el verano.

Qué pasará si los glaciares siguen perdiendo hielo

La expectativa de una temporada favorable convive con una advertencia. El científico explicó que algunos glaciares de San Juan terminan el verano prácticamente sin nieve y que, durante la megasequía, el deshielo glaciar ayudó a sostener los caudales de los ríos cuando escaseaban las nevadas.

"Si esta tendencia continúa, vamos a ir perdiendo progresivamente estas reservas de agua", alertó. El efecto preocupa especialmente en verano, cuando el agua es necesaria para el consumo y la producción.

Ghilardi Truffa aclaró que todavía no tiene una estimación concreta de cuánto podría reducirse el caudal del río San Juan. Las investigaciones buscan comprender, entre otros factores, cómo la cobertura de detritos modifica el aporte de agua de los glaciares.

Qué pueden hacer los sanjuaninos para proteger los glaciares

El investigador insistió en que El Niño no resolverá por sí solo la crisis hídrica ni el problema del calentamiento global. Por eso, propuso fortalecer la educación ambiental, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y exigir una producción más eficiente.

También planteó reclamar controles y políticas de protección frente a actividades que puedan afectar directamente los glaciares, incluidas las intervenciones en zonas cordilleranas. En paralelo, pidió utilizar el agua de manera responsable, especialmente en una provincia donde su disponibilidad es clave.

Ahorrar agua ayuda a administrar un recurso escaso, aunque no frena directamente el retroceso del hielo. Para el especialista, proteger los glaciares implica actuar sobre el cambio climático y garantizar que las reservas de la cordillera no sean dañadas.

El Niño puede representar una oportunidad para los glaciares sanjuaninos, pero su conservación exige medidas que duren mucho más que una temporada.