Ante la posibilidad de lluvias intensas asociadas al fenómeno de El Niño durante la primavera y el verano de 2026, el Gobierno nacional difundió una serie de recomendaciones destinadas al sector agropecuario para reducir riesgos sobre la producción, los animales y la infraestructura rural.

Las pautas apuntan principalmente a anticiparse a posibles excesos de agua, anegamientos y problemas de escurrimiento. Desde Nación remarcaron que la planificación previa será fundamental para disminuir pérdidas y garantizar condiciones de seguridad tanto para los productores como para los trabajadores rurales.

Entre las principales medidas se recomienda realizar un seguimiento permanente de las condiciones meteorológicas y del estado hídrico de los suelos, además de revisar la capacidad de drenaje de cada establecimiento.

En el caso de la actividad ganadera, una de las prioridades es identificar con anticipación terrenos altos y secos donde pueda trasladarse la hacienda ante una eventual acumulación de agua. También aconsejan revisar los caminos disponibles para realizar esos movimientos y contar con reservas suficientes de agua y alimento para los animales.

Asimismo, se recomienda reforzar los controles sanitarios antes, durante y después de los períodos de lluvias intensas para prevenir enfermedades y otros inconvenientes derivados de la humedad.

Qué recomiendan para los cultivos

En los establecimientos agrícolas, las recomendaciones incluyen mantener limpios los canales de drenaje y las vías de escurrimiento para evitar acumulaciones de agua que puedan afectar los cultivos.

También se aconseja resguardar semillas, fertilizantes y maquinaria en sitios elevados y protegidos, además de controlar el estado de caminos, tranqueras, alambrados, zanjas y alcantarillas.

El escenario de mayores precipitaciones también obliga a ajustar algunas decisiones productivas. Especialistas del INTA señalaron que será necesario analizar las condiciones de humedad de cada lote y prestar especial atención a aquellos terrenos con menor capacidad de drenaje, donde aumentan las posibilidades de encharcamientos.

La elevada humedad también puede favorecer la aparición de plagas y enfermedades en determinados cultivos, por lo que los controles sanitarios adquieren mayor importancia durante este período.

El Niño y una primavera con más lluvias

Las previsiones climáticas para la campaña 2026/27 mantienen a El Niño como uno de los principales factores a seguir. El fenómeno está asociado a una mayor probabilidad de precipitaciones por encima de los valores habituales en distintas regiones del país, aunque sus efectos pueden variar según cada zona.

Por ese motivo, Nación pidió mantener un seguimiento permanente de los pronósticos y alertas oficiales y fortalecer la coordinación entre productores, municipios y organismos de emergencia.

La recomendación central es actuar antes de que se produzcan eventos intensos, con especial atención al drenaje, los accesos, el cuidado de los animales y la protección de los elementos necesarios para sostener la producción.