Las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño comenzaron a mejorar las perspectivas para el campo argentino y podrían convertirse en un factor clave para la campaña 2026/27. Analistas y especialistas consideran que el mayor nivel de precipitaciones favorecería el rendimiento de distintos cultivos y permitiría alcanzar una producción récord de granos.

El cambio de escenario llegó después de un invierno más seco y prolongado de lo habitual, que había generado preocupación por el trigo y por las demoras en la siembra de maíz. En los últimos días, las precipitaciones dejaron entre 20 y 80 milímetros de agua sobre distintos sectores de la llanura pampeana.

Argentina aparece, además, entre los países que podrían verse beneficiados por este fenómeno climático, debido a que El Niño suele provocar lluvias superiores a los valores normales sobre las principales zonas productivas del país.

Una campaña que podría alcanzar niveles récord

Según proyecciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la producción argentina de granos podría alcanzar un récord durante el ciclo 2026/27 si las condiciones climáticas se mantienen favorables.

Desde la Bolsa de Comercio de Rosario también señalaron que desde junio se observan valores en el Océano Pacífico compatibles con un evento El Niño, aunque su influencia sobre la región núcleo comenzó a sentirse con mayor intensidad durante la primavera.

La analista Marina Barletta explicó que los modelos desarrollados por la entidad proyectan para octubre alrededor de un 25% más de lluvias respecto de los valores habituales.

Las precipitaciones podrían intensificarse

Las estimaciones indican que la frecuencia de las lluvias podría continuar aumentando durante los próximos meses. Hacia diciembre, las precipitaciones incluso podrían ubicarse hasta un 90% por encima de los niveles normales.

Ese período coincidiría con uno de los momentos de mayor intensidad del fenómeno, que podría tener efectos importantes sobre el comportamiento del clima en distintas regiones del mundo.

El antecedente de la campaña 2015/16 también genera expectativas en el sector. Durante aquel episodio fuerte de El Niño, el rendimiento promedio de la soja argentina alcanzó las 3,02 toneladas por hectárea, por encima del promedio de 2,71 toneladas registrado durante las últimas siete campañas.

Qué puede pasar con El Niño

El Niño es la fase cálida del fenómeno conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) y puede provocar cambios significativos en los patrones de lluvias y temperaturas en diferentes regiones del planeta.

La Organización Meteorológica Mundial prevé que el actual episodio alcance su máxima intensidad a comienzos de 2027. Aunque el organismo no utiliza oficialmente la denominación “Súper El Niño”, anticipó que podría convertirse en un evento muy fuerte.

Para Argentina, el principal efecto esperado es un aumento de las precipitaciones en las zonas agrícolas, una condición que, de mantenerse dentro de parámetros favorables y sin excesos, podría convertirse en un impulso decisivo para la próxima cosecha.