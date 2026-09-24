El fuerte fenómeno de El Niño que atraviesa el planeta podría tener un grave impacto sobre la salud durante los próximos meses. Un informe del Climate Impact Lab proyectó unas 451.000 muertes adicionales vinculadas al calor extremo entre junio de 2026 y febrero de 2027, en comparación con las cifras esperadas durante un año normal.

La estimación no significa que esas muertes sean inevitables. Los investigadores remarcaron que se trata de una proyección basada en las temperaturas previstas y en la vulnerabilidad de distintas poblaciones. Para el período comprendido entre septiembre de 2026 y febrero de 2027, el cálculo alcanza aproximadamente las 239.000 muertes adicionales en todo el mundo.

Más días de calor extremo

De acuerdo con el análisis, las temperaturas terrestres globales podrían ubicarse alrededor de 1,2 °C por encima de los valores normales durante los próximos meses. A su vez, habría un 44% más de jornadas extremadamente calurosas que las registradas durante un año promedio.

Los efectos no se distribuirían de manera uniforme. Las regiones con menores recursos económicos, infraestructura sanitaria limitada y menos posibilidades de adaptación aparecen entre las más vulnerables.

El Sahel africano sería una de las zonas más afectadas durante los próximos seis meses, con unas 66.800 muertes adicionales relacionadas con el calor. Nigeria concentraría alrededor de 31.400, mientras que Sudán registraría 17.500, Níger unas 10.000 y Chad cerca de 8.000.

El impacto también alcanzaría con fuerza al sudeste asiático. Filipinas, Vietnam, Tailandia y Camboya sumarían unas 19.400 muertes adicionales, mientras que Indonesia llegaría a 19.300. India, por su parte, tendría alrededor de 15.800 y Brasil sería uno de los países sudamericanos más afectados, con unas 13.300.

Qué medidas podrían reducir el impacto

El Climate Impact Lab señaló que parte de esas consecuencias todavía podría evitarse mediante medidas preventivas. Entre las herramientas mencionadas aparecen los sistemas de alerta ante temperaturas extremas, centros de refrigeración, puestos de hidratación, asistencia sanitaria dirigida a poblaciones vulnerables y medidas de protección para trabajadores expuestos al calor.

Para realizar las proyecciones, los investigadores analizaron la relación entre temperatura y exceso de mortalidad en 24.378 regiones del planeta y la combinaron con pronósticos climáticos de largo alcance. El propio informe aclara que los detalles completos de esta metodología serán publicados posteriormente en una revista científica con revisión por pares.

El escenario podría extenderse más allá de febrero de 2027, ya que las previsiones actuales indican que las temperaturas anormalmente altas continuarían durante los meses siguientes. Por ese motivo, los especialistas sostienen que las acciones de prevención y adaptación serán determinantes para reducir el impacto sanitario.