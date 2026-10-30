El fenómeno climático conocido como Super El Niño podría provocar cerca de 857.000 muertes adicionales relacionadas con el calor extremo en el mundo entre junio de 2026 y marzo de 2027. Así lo advirtió un nuevo informe del Climate Impact Lab, que elaboró un mapa global para identificar las regiones con mayor riesgo. Sin embargo, las proyecciones muestran un escenario diferente para Argentina, donde se estima una reducción neta de la mortalidad asociada a las temperaturas durante ese período.

Según informó Infobae, el estudio combina registros de temperaturas ya observadas con pronósticos para los próximos meses. De acuerdo con el modelo, aproximadamente 484.500 muertes adicionales estarían asociadas al calor registrado desde junio, mientras que otras 373.000 podrían producirse entre octubre de 2026 y marzo de 2027.

Los investigadores aclararon que estas cifras no representan fallecimientos confirmados, sino estimaciones estadísticas construidas a partir de la relación entre las temperaturas extremas y la mortalidad.

Qué prevé el informe para Argentina

A diferencia de otros países, Argentina presenta una proyección neta negativa de muertes asociadas a las temperaturas durante el actual episodio de El Niño.

El modelo estima unas 150 muertes adicionales desde el comienzo del fenómeno, pero proyecta 480 fallecimientos menos entre octubre de 2026 y marzo de 2027. De esta manera, el saldo total sería de aproximadamente 340 muertes menos respecto de los valores de referencia utilizados por los investigadores.

Este resultado no significa que el país esté exento de sufrir olas de calor ni que las temperaturas elevadas dejen de representar un riesgo para la salud.

La diferencia responde al comportamiento climático previsto para el territorio argentino y a la relación estadística entre las temperaturas y la mortalidad. Además, las cifras podrían modificarse a medida que se incorporen nuevos registros meteorológicos.

Los países que enfrentarían las consecuencias más graves

El informe advierte que los mayores impactos se concentrarían en países del Sur Global, donde las altas temperaturas se combinan con dificultades de acceso a servicios sanitarios, infraestructura y sistemas de refrigeración.

Nigeria encabeza las proyecciones para los próximos seis meses, con alrededor de 56.000 muertes adicionales. Le siguen India, con 55.200; Indonesia, con 29.300; Brasil, con 19.500; y Sudán, con 14.700.

Los investigadores estiman que Nigeria, India y Brasil concentrarían más de un tercio de las muertes adicionales previstas durante el próximo semestre.

El aumento de las proyecciones también responde a las temperaturas registradas durante agosto y septiembre, que resultaron superiores a las previstas inicialmente.

Cómo se calcula el impacto del Super El Niño

El Climate Impact Lab desarrolló una herramienta denominada El Niño Heat Mortality Tracker, que analiza información de aproximadamente 3.700 regiones del mundo.

El sistema combina datos meteorológicos, pronósticos estacionales y estudios sobre mortalidad para estimar cómo podrían influir las temperaturas extremas en la salud de las poblaciones.

Michael Greenstone, cofundador del laboratorio y profesor de la Universidad de Chicago, explicó que estas herramientas permiten identificar dónde existe mayor riesgo y anticipar medidas de protección.

Entre las principales recomendaciones se encuentran fortalecer los sistemas de alerta temprana, garantizar el acceso al agua potable, mejorar la atención sanitaria y proteger a las personas que trabajan al aire libre.

Los especialistas remarcaron que las proyecciones se actualizarán mensualmente y que los resultados pueden variar según la evolución del fenómeno climático. Por eso, destacaron la importancia de mantener medidas preventivas incluso en aquellos países donde se estima un impacto menor.