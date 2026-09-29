El fenómeno de El Niño ya está activo y podría convertirse durante esta primavera en uno de los episodios más intensos de las últimas cuatro décadas. Los pronósticos anticipan un incremento de las lluvias y de la actividad de tormentas en distintas regiones de Argentina, con especial impacto sobre el norte y el centro del país.

De acuerdo con los pronósticos difundidos por organismos meteorológicos, el fenómeno alcanzaría su mayor intensidad hacia finales de 2026 y podría extender sus efectos al menos hasta febrero de 2027. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) señaló que existe una probabilidad cercana al 100% de que El Niño persista hasta ese mes.

Qué puede pasar durante la primavera

El impacto no será igual en todo el territorio argentino. Para septiembre, octubre y noviembre se prevén probabilidades elevadas de precipitaciones superiores a las normales sobre el norte del Litoral y el oeste de Cuyo, además de sectores de La Pampa, sudoeste de Buenos Aires y noreste de la Patagonia.

También se esperan lluvias entre normales y superiores a las habituales en zonas del sur del Litoral, Córdoba, San Luis, Buenos Aires y el noroeste de la Patagonia. En cambio, el escenario previsto contempla precipitaciones por debajo de lo normal en buena parte del NOA y el sudoeste de la Patagonia.

El escenario también puede generar consecuencias sobre ríos y zonas vulnerables. Las lluvias abundantes previstas en el noreste argentino se suman al aporte de agua proveniente del sur de Brasil, lo que puede favorecer crecidas e inundaciones en determinadas áreas.

El período de mayor intensidad

Según explicó Jorge Giometti, integrante del Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático, los episodios más intensos podrían concentrarse entre noviembre y enero.

El especialista advirtió que El Niño favorecerá tormentas más frecuentes y violentas, incluso con posibilidad de granizo, aunque aclaró que sus efectos no serán iguales en todas las ciudades ni durante todo el período.

Además, distinguió entre las tormentas frontales, de alcance más generalizado, y las denominadas tormentas de masa de aire, que se forman rápidamente en ambientes cálidos y húmedos y pueden descargar con gran intensidad sobre sectores puntuales.

Un fenómeno que podría extenderse hasta 2027

Los antecedentes muestran la relación entre El Niño y temporadas con precipitaciones importantes. Un informe del Servicio Meteorológico Nacional señala que cinco de las diez primaveras más lluviosas desde que existen registros ocurrieron durante años bajo la influencia de este fenómeno.

La situación actual es seguida por distintos organismos nacionales. El Gobierno argentino, a través de organismos como el Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto Nacional del Agua y la Agencia Federal de Emergencias, mantiene un boletín específico sobre la situación hidrometeorológica asociada a El Niño.

Ante la posibilidad de tormentas fuertes, especialistas recomendaron tomar medidas preventivas, entre ellas mantener limpios los desagües y canalizaciones y revisar la impermeabilización de los techos.