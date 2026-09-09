El nuevo Sindicato de Trabajadores Estatales (Si.T.E), que tiene a Sonia Espejo como secretaria general, obtuvo la inscripción gremial de la Secretaría de Trabajo de la Nación y quedó a un paso de comenzar a funcionar en San Juan. El trámite para crear el gremio fue iniciado en 2023 y desde entonces avanzó hasta conseguir el reconocimiento gremial, un paso que, según explicó Sergio Garate, representante del Si.T.E, le permitirá a la organización participar de las negociaciones salariales.

Sin embargo, todavía resta una instancia administrativa. Garate explicó que falta la firma del director del área sindical de la Subsecretaría correspondiente. El cargo se encuentra actualmente vacante, por lo que el sindicato, que actualemente tiene 2.000 afiliados, espera que se complete esa designación para terminar de poner en funcionamiento la organización.

Ahora, aquel espacio que durante años actuó como Estatales Autoconvocados busca transformarse en un sindicato con reconocimiento propio y participación formal en las discusiones laborales del sector público. De acuerdo con Gárate, el reconocimiento permitirá al sindicato intervenir en las negociaciones salariales. Así, la conducción encabezada por Espejo se prepara para ingresar formalmente al escenario sindical de los trabajadores estatales de San Juan.

El nuevo gremio surgió a partir de un espacio que durante años buscó representar a los empleados públicos por fuera de la conducción tradicional de ATE y ahora avanza hacia una estructura sindical propia.

La nueva organización sindical tiene como principal referente a Sonia Espejo, empleada estatal de San Juan que desde hace años encabeza el espacio de Estatales Autoconvocados. Su recorrido dentro del sindicalismo estatal también incluyó un intento de disputar la conducción de ATE. Espejo formó una lista opositora al oficialismo del gremio, que reunió a trabajadores desencantados con la conducción que estaba al frente de la organización.

Ese proceso se produjo en medio de las diferencias que Espejo mantenía con las autoridades de ATE y terminó marcando el camino que posteriormente desembocó en la conformación del nuevo sindicato.