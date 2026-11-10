La construcción de uno de los hospitales importantes de San Juan entró en su recta final. Se trata del nuevo Hospital Dr. Alfredo Rizo Esparza, ubicado en Villa El Salvador, departamento Angaco, donde el Gobierno provincial concentra los trabajos en terminaciones, ajustes de instalaciones y detalles interiores antes de completar el edificio.

La obra es ejecutada por el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, en coordinación con el Ministerio de Salud. En esta etapa, las tareas incluyen detalles de pintura, revisión de instalaciones, colocación y ajuste de elementos, además de intervenciones en pasillos, áreas de circulación y consultorios.

También avanzan los trabajos de cartelería e identificación de los distintos ambientes, una de las últimas intervenciones para completar los espacios interiores del establecimiento.

El nuevo hospital fue construido sobre un predio de dos hectáreas y cuenta con una superficie distribuida en distintos bloques funcionales, conectados mediante espacios de circulación cubiertos. Su infraestructura contempla sectores de internación, consultorios, diagnóstico, quirófanos, administración y servicios generales.

Uno de los puntos centrales de esta etapa es la puesta a punto del sistema eléctrico. En el edificio ya se instalaron los tableros principales y seccionales que conforman la red de distribución de energía.

El sistema incorpora un dispositivo PLC (controlador lógico programable), que permite automatizar la respuesta ante determinadas situaciones del suministro eléctrico. En caso de un corte de energía, el mecanismo coordina la activación del sistema de respaldo y administra la transición cuando se restablece el servicio.

Se trata de una infraestructura fundamental para un establecimiento sanitario, especialmente en sectores sensibles como los quirófanos, donde resulta indispensable garantizar la continuidad del suministro eléctrico.

En paralelo, los equipos técnicos realizan verificaciones sobre las instalaciones y contemplan nuevos ajustes a partir de las observaciones que surgen durante las revisiones.

De esta manera, el Hospital Dr. Alfredo Rizo Esparza atraviesa la etapa final de ejecución, con trabajos concentrados en completar los ambientes y garantizar el funcionamiento de sus instalaciones. El avance representa un paso importante para la infraestructura sanitaria del departamento Angaco.