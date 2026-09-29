Pablo Di Liscia, recientemente designado secretario nacional de Discapacidad, sufrió un accidente mientras circulaba en moto y permanece internado con varias fracturas en el Hospital Pirovano. Según fuentes oficiales citadas por Infobae, los estudios descartaron lesiones neurológicas y el funcionario se encuentra fuera de peligro.

Como consecuencia del accidente, Di Liscia sufrió fracturas en varias costillas, una clavícula y un omóplato. Al momento del impacto llevaba colocado el casco, mientras que actualmente permanece bajo observación médica y recibe asistencia respiratoria principalmente por los analgésicos utilizados para controlar el dolor.

Si bien su cuadro requiere seguimiento debido a la cantidad de lesiones, los médicos descartaron por el momento compromiso neurológico y riesgo de vida. Todavía no se determinó cuánto tiempo deberá permanecer internado ni si necesitará tomarse una licencia para completar su recuperación.

El accidente ocurrió apenas después de que comenzara formalmente su gestión al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad. Su nombramiento había sido oficializado el lunes 28 de septiembre mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, luego de la salida de Alejandro Vilches.

La Secretaría pasó recientemente a depender del Ministerio de Salud tras una reorganización de la estructura vinculada al área de discapacidad. Hasta este martes por la tarde, el Gobierno todavía no había definido quién quedará a cargo de las tareas cotidianas durante la recuperación de Di Liscia.

Quién es Pablo Di Liscia

Di Liscia cuenta con antecedentes en la administración pública vinculados principalmente al sistema sanitario. Entre 2017 y 2019 presidió el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal. También ocupó cargos en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Su llegada a la Secretaría se produjo en momentos en que el Gobierno mantiene conversaciones en el Congreso sobre modificaciones vinculadas al sistema de prestaciones y financiamiento para personas con discapacidad.