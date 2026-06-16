El nuevo sistema de Rawson para fortalecer la participación de los vecinos

El Honorable Concejo Deliberante de Rawson aprobó la creación del Sistema Municipal de Organización Comunitaria Territorial. Esta herramienta busca que los barrios y sectores que no tienen una unión vecinal con sede física puedan trabajar junto a la gestión municipal. El nuevo marco institucional permite registrar y fortalecer a las organizaciones comunitarias para lograr una mayor cercanía entre el Estado y los residentes. El respaldo legal para esta medida proviene de las facultades otorgadas por la Constitución de la Provincia de San Juan y la Carta Orgánica Municipal.

Un punto central de la ordenanza es la figura de los Núcleos Vecinales Promotores, diseñada para asentamientos y loteos sin representación previa. Para constituir estos grupos solo se necesita la voluntad de cinco vecinos que vivan en la zona y la elección de referentes. Estos núcleos podrán proponer actividades, solicitar asistencia y participar en programas oficiales de consulta ciudadana. La iniciativa pretende que ninguna zona del departamento quede fuera de la planificación territorial por falta de una institución formal.

Con el tiempo y la capacitación del Municipio, estas agrupaciones pueden evolucionar hasta convertirse en Comisiones Vecinales Institucionales. La reforma también incluye un Registro Municipal de Organizaciones y la creación del Consejo Coordinador de Organizaciones Vecinales. Este consejo reunirá a funcionarios, concejales y referentes barriales para impulsar políticas públicas conjuntas en todo el territorio.

El intendente Carlos Munisaga destacó que la normativa representa un avance para que los habitantes se involucren en las mejoras de su comunidad. Según explicó Munisaga, "Con esta ordenanza damos un paso muy importante para fortalecer la participación ciudadana en Rawson. Queremos que cada vecino tenga la posibilidad de involucrarse, organizarse y ser parte de las decisiones que mejoran su comunidad. Muchas veces encontramos barrios que no cuentan con una unión vecinal constituida, y esta herramienta viene justamente a brindar una alternativa para que esos vecinos puedan comenzar a trabajar juntos y construir soluciones junto al Municipio".

El mandatario local remarcó la importancia de consolidar una red comunitaria fuerte que escuche a todos los sectores por igual. "Creemos en una gestión cercana, que escucha y trabaja junto a la comunidad. Este nuevo sistema permitirá fortalecer liderazgos barriales, generar espacios de participación real y consolidar una red comunitaria más fuerte en todo el departamento. Cuando los vecinos se organizan, el barrio crece y Rawson avanza", agregó el intendente. Con este paso, los vecinos de Rawson adquieren un rol protagonista en el desarrollo de sus propios barrios.