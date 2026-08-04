El OAFA incorporará iluminación espectral para reducir la contaminación lumínica

San Juan dio un nuevo paso para fortalecer la investigación astronómica con la firma de un convenio entre la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE). El acuerdo permitirá instalar iluminación espectral en el Observatorio Astronómico Félix Aguilar, en Chimbas, un sistema que busca reducir la contaminación lumínica y preservar la calidad del cielo para la actividad científica. El director del observatorio, Marcelo Segura, destacó el alcance de la iniciativa.

"Estamos muy contentos porque el observatorio va a ser pionero, no solamente a nivel provincial, sino también en todo el país, en implementar este tipo de iluminación de banda estrecha o banda angosta", afirmó Segura a DIARIO HUARPE.

"Se trata de una iluminación cuyo patrón de radiación se concentra en un espectro visible muy angosto, dentro de la escala de los rojos. Es todo lo contrario a la iluminación LED blanca o luz fría que se utiliza habitualmente en las calles", explicó.

El especialista señaló que esta tecnología "concentra la iluminación en un espectro beneficioso para evitar la contaminación lumínica, ya que ese tipo de luz se dispersa mucho menos". Además, remarcó que este sistema ya funciona en distintos observatorios internacionales. "No somos innovadores a nivel mundial. Hay experiencias en Canarias y en otros lugares donde se protege el cielo con este tipo de implementación", sostuvo.

Cómo seguirá el proyecto

Segura explicó que, tras la firma del convenio, el EPRE avanzará con el proceso administrativo para concretar la instalación. "Ya existe un presupuesto y ahora el EPRE realizará una licitación, probablemente con un proveedor local. Como estas luminarias no se fabrican en el país, deberán importarse", indicó.

El director del observatorio agregó que "la expectativa es que la instalación pueda completarse antes de fin de año" dentro del predio del Félix Aguilar.

El plan para El Leoncito y Barreal

El proyecto no terminará en Chimbas. "La idea es realizar primero una prueba piloto para medir los resultados y luego trasladar este sistema al cruce de la Pampa del Leoncito, donde hoy casi no hay iluminación porque afecta las observaciones, aunque también representa un riesgo para la seguridad vial", explicó.

Finalmente, adelantó que el objetivo es extender la tecnología hasta Barreal. Esa etapa permitirá avanzar hacia la creación de un "santuario de iluminación", una categoría que favorecería la protección de los cielos sanjuaninos y abriría la posibilidad de acceder a financiamiento internacional para potenciar la investigación astronómica.