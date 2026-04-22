San Juan dio un paso clave en el abordaje de la seguridad alimentaria con el lanzamiento del Observatorio Territorial para la Innovación Social, Seguridad y Soberanía Alimentaria “Papa Francisco”. La iniciativa apunta a generar información concreta sobre la situación nutricional de la población y a fortalecer políticas públicas mediante el trabajo conjunto entre el Estado, organizaciones sociales y el sector productivo.

Laura Vera, presidenta de la Asociación Amas de Casa del País en San Juan, explicó a DIARIO HUARPE que el objetivo central es articular esfuerzos entre distintos actores. “Queremos aunar esfuerzos, por eso dimos origen a este observatorio, que nuclea organizaciones de la sociedad civil e instituciones que trabajan en esta temática”, señaló.

Datos reales y trabajo territorial

Uno de los principales ejes será la generación de información más precisa sobre la situación alimentaria en la provincia. Según Vera, existe una brecha entre los datos oficiales y la realidad cotidiana.

“Las estadísticas muchas veces no reflejan lo que pasa en la práctica. Se habla de aumentos menores al 10%, pero eso no contempla todos los ítems que afectan a las familias”, advirtió.

El observatorio buscará combinar análisis estadístico con relevamientos territoriales y capacitaciones, con el fin de conocer en profundidad cómo impacta la pobreza en el acceso a una alimentación adecuada. “Nos preocupa mucho cómo estamos los sanjuaninos frente a esta situación, donde los alimentos necesarios para una buena nutrición no siempre están presentes”, agregó.

Participación amplia y enfoque integral

El espacio contará con la participación de nutricionistas, productores, universidades (como la Universidad Nacional de San Juan y la Universidad Católica de Cuyo) y representantes legislativos. La idea es construir un diagnóstico colectivo que permita diseñar soluciones concretas.

“Queremos ver de manera práctica cómo trabajar territorialmente y cómo generar políticas públicas para que estas desigualdades empiecen a disminuir”, explicó Vera.

Capacitaciones y economía informal

Otro de los pilares será la capacitación en seguridad y manipulación de alimentos, en un contexto donde crece la venta informal como salida económica.

“Hoy muchas familias venden comida porque no hay trabajo formal. Por eso es fundamental capacitar en manipulación de alimentos”, indicó.

Estas instancias buscarán brindar herramientas inmediatas a quienes generan ingresos a través de la elaboración de alimentos, especialmente en ferias y emprendimientos domésticos.

Próximos informes y mirada nutricional

El observatorio también incorporará una mirada nutricional a los tradicionales informes de canasta básica que realiza la asociación.

“Vamos a tratar de aportar esos datos con una perspectiva nutricional, ajustando las cantidades según criterios más saludables”, adelantó Vera.

Los primeros informes ampliados podrían estar disponibles en los próximos meses, mientras que las capacitaciones comenzarían en el corto plazo.