El oficialismo provincial cerró este miércoles 19 de agosto una sesión especial con un doble triunfo legislativo: consiguió la aprobación del acuerdo con Vicuña por US$250 millones y del convenio con Nación que permitirá a San Juan intervenir y mantener distintos tramos de rutas nacionales durante 20 años. Fueron los dos únicos puntos del orden del día y ambos terminaron con respaldo suficiente para avanzar, aunque con mayorías diferentes.

La jornada comenzó a las 11 y se extendió durante varias horas de debate. El primer proyecto en llegar al recinto fue el entendimiento entre la Provincia y Vicuña, que obtuvo 27 votos a favor y nueve en contra. El resultado superó las previsiones iniciales del Gobierno y mostró la capacidad del oficialismo para ampliar sus apoyos más allá de sus aliados habituales.

El Ejecutivo esperaba contar con una base de 23 votos considerados seguros, pero terminó sumando a Miguel Vega, de Jáchal; Jorge Castañeda, de Calingasta; Cristina López de Abarca y Pedro Albagli, de Albardón. Con esas incorporaciones, el oficialismo alcanzó una mayoría todavía más amplia para aprobar uno de los acuerdos estratégicos de la gestión de Marcelo Orrego.

El respaldo a Vicuña estuvo integrado por los 12 diputados de Cambia San Juan, los cuatro representantes del Bloquismo, Marcelo Mallea, Franco Aranda, Fernando Patinella, Gabriel Sánchez y los justicialistas Eduardo Cabello y Omar “Mengueche” Ortiz. También acompañó Leopoldo Soler, de Ullum.

El resultado tuvo además una lectura política por el comportamiento del peronismo. Los nueve votos negativos fueron de Sonia Ferreyra, Mario Herrero, Graciela Seva, Fernanda Paredes, Juan Carlos Quiroga Moyano, Marisa López, Emilio Escudero, Stella Caparrós y Marta Gramajo.

Rutas nacionales sanjuaninas

La segunda votación mantuvo el escenario favorable al Ejecutivo. El convenio con Nación para que San Juan ejecute obras, conserve y mantenga determinados tramos de rutas nacionales fue aprobado por 23 votos a favor y 10 en contra, sin abstenciones. Tres legisladores no votaron.

El comportamiento de algunos legisladores también cambió de un expediente al otro. Cristina López, que había acompañado el acuerdo con Vicuña, votó luego en contra del convenio vial. Albagli tuvo el mismo recorrido. El dato mostró que el oficialismo no dependió de una alianza parlamentaria rígida, sino que pudo reunir los votos necesarios en cada debate.

El convenio vial tendrá vigencia durante 20 años y permitirá a la Provincia avanzar con obras sobre sectores de las rutas nacionales 40, 20, 153, 150 y 149, además de intervenciones vinculadas con la A-014, correspondiente a la Avenida de Circunvalación y sus accesos. Las rutas, sin embargo, continuarán bajo jurisdicción nacional.

El entendimiento también quedó vinculado políticamente con el acuerdo de Vicuña, ya que parte de las obras previstas en corredores estratégicos, como la Ruta 40 Norte, podrá financiarse con recursos provenientes de la inversión de US$250 millones aprobada en la primera votación.

La jornada fue de triunfo para el oficialismo que encabeza Marcelo Orrego ya que llegó al recinto con dos acuerdos estratégicos y consiguió aprobar ambos con una base de votos importante.