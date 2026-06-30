El oficialismo dio este lunes el primer paso para acelerar la aprobación de la Ley de Desarrollo Local Minero. El proyecto, que tomó estado parlamentario en la última sesión de la Cámara de Diputados, comenzó a debatirse en un plenario de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, Minería y Energía, y Hacienda, con la expectativa de obtener despacho este martes y llevarlo al recinto el próximo jueves.

La reunión contó con la presencia de los ministros de Minería, Juan Pablo Perea, y de Producción, Gustavo Fernández, quienes expusieron durante varias horas los fundamentos del proyecto y respondieron las consultas formuladas por los legisladores.

El presidente del bloque oficialista, Juan de la Cruz Córdoba, explicó que los funcionarios detallaron el proceso de elaboración de la iniciativa y remarcaron que el texto fue construido luego de varios meses de diálogo con los distintos sectores vinculados a la actividad.

"Nos explicaron detalladamente los motivos por los cuales era conveniente y necesario sancionar una ley de estas características. También cuáles fueron los principales aspectos que se fueron acordando, consensuando y discutiendo con los distintos actores de la actividad minera", señaló el legislador.

Según indicó, el objetivo fue que la iniciativa no reflejara únicamente la visión del Gobierno provincial, sino que llegara a la Legislatura luego de haber sido trabajada con cámaras empresariales, sindicatos, empresas mineras y otros sectores relacionados con la actividad.

Durante el encuentro, los diputados plantearon observaciones y consultas vinculadas principalmente a los planes de desarrollo que deberán presentar las empresas y a la necesidad de precisar algunos conceptos sobre las comunidades y departamentos alcanzados por los proyectos mineros.

Los ministros se llevaron esas inquietudes para analizarlas junto a sus equipos técnicos antes de la continuidad del debate prevista para este martes.

"Mañana queremos evacuar todas estas dudas y, si aparecen nuevas inquietudes, también conversarlas. El objetivo es intentar que todos, o la gran mayoría de los diputados, podamos consensuar un texto para emitir despacho", afirmó Córdoba.

Las cámaras apoyan la ley, pero piden cambios

Las principales entidades que representan a los proveedores respaldaron el proyecto, aunque solicitaron modificaciones para asegurar una mayor participación institucional.

El presidente de Caprimsa, Fernando Godoy, sostuvo que la entidad pidió modificar el artículo 16 para que la representación de las cámaras quede establecida directamente en la ley y no dependa de una futura reglamentación. “Lo único que buscamos es que la participación de las cámaras quede garantizada por la propia ley y no dependa de una reglamentación posterior", afirmó.

Desde Casemi, Juan Pablo Delgado, destacó que “la ley no nos va a garantizar adjudicaciones. Lo importante es profundizar el diálogo con las operadoras. Nosotros presentamos una nota, fuimos recibidos y nos explicaron los motivos por los cuales se resolvió la licitación”.

Mientras el proyecto continúa su análisis en las comisiones legislativas, el oficialismo evalúa incorporar observaciones antes de buscar su aprobación en el recinto.