El oficialismo en el Senado no logró este 28 de octubre firmar el dictamen de mayoría para el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el Ejecutivo que había retornado con modificaciones desde la Cámara de Diputados. El tropiezo parlamentario se produjo durante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

Hasta el momento, las firmas que respaldaron el despacho provinieron únicamente de los bloques de La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical y Convicción Federal, números insuficientes para asegurar la mayoría en esta instancia de revisión.

La iniciativa había sido aprobada originalmente en el Senado en la sesión del 6 de agosto pasado, cuando la oposición peronista le volteó el capítulo vinculado a la Ley de Manejo del Fuego.

En Diputados, el proyecto recibió cambios en la sesión del 21 de octubre al restituirse la Ley de Tierras del kirchnerismo, lo que obligó a volver en revisión al Senado.

La versión menguada de la Ley de Propiedad Privada que quedó en pie después de la extirpación en el Senado son capítulos que modifican la Ley de Expropiaciones, restringiendo las capacidades del Estado para declarar la utilidad pública de bienes inmuebles, y también una reforma de la ley de Desalojo para permitir acortar drásticamente los tiempos judiciales para la restitución de propiedades usurpadas o con tenencias irregulares.