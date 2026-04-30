El oficialismo se impuso y De la Torre fue designado juez de Cámara Civil

San Juan vivió una jornada de definiciones intensas en la Legislatura durante este jueves. En lo que fue la segunda sesión ordinaria del año, Esteban Sebastián De la Torre resultó electo para ocupar un cargo de gran relevancia como juez de la Cámara Civil. El abogado, que hasta el momento se desempeñaba al frente del Tercer Juzgado de Familia, logró el respaldo de 22 legisladores, una cifra que superó con comodidad la mayoría necesaria para su confirmación en el recinto.

El camino hacia esta designación no estuvo exento de movimientos políticos llamativos. La vacante en la Sala IV del tribunal civil arrastraba una espera considerable, ya que el puesto permanecía sin dueño desde finales del año pasado.

Mientras el interbloque oficialista impulsaba con firmeza la figura de De la Torre, el justicialismo buscó promover la postulación de Marianela López. Sin embargo, su propuesta no prosperó frente al avance del oficialismo en la votación parlamentaria. En el medio de estas posturas, el tercer integrante de la terna, Javier Aguiar, no contó con el padrinazgo de ningún sector político durante el debate.

Uno de los momentos que más comentarios generó en los pasillos de la Cámara fue el cambio de posición del bloque bloquista. Aunque en los días previos sus integrantes habían anticipado públicamente que acompañarían la propuesta de la oposición para apoyar a López, finalmente se volcaron a favor del candidato del oficialismo, votando en sintonía con el orreguismo.

Con este resultado, el gobierno provincial consigue ubicar a un hombre de su confianza en una posición estratégica dentro de la estructura judicial. De esta manera, se destraba finalmente un proceso que se encontraba demorado desde que el Consejo de la Magistratura presentó la terna original sin que hasta ahora se hubiera avanzado en su tratamiento.