La Cámara de Diputados de San Juan definió este jueves la cobertura de tres cargos vacantes en la Justicia provincial y el oficialismo consiguió imponer a todos sus candidatos. Las designaciones se resolvieron durante la decimotercera sesión ordinaria, con mayorías que se conformaron a partir del respaldo de legisladores de otros espacios políticos.

Además de los votos del interbloque oficialista, las postulaciones contaron con el acompañamiento de Gabriel Sánchez, Franco Aranda y Leopoldo Soler. También respaldaron las propuestas Pedro Albagli y Jorge Castañeda, quienes venían acompañando al oficialismo en anteriores votaciones.

La primera definición correspondió al cargo de juez de Primera Instancia del Tercer Juzgado de Familia. Para ese puesto, el oficialismo impulsó a Rubén Eduardo Lloveras, mientras que el interbloque peronista, a través de la diputada Fernanda Paredes, propuso a María Julia Comoglio.

Durante el debate, los legisladores expusieron los antecedentes de ambos postulantes. En el caso de Lloveras, destacaron su título de abogado de la Universidad Nacional de Córdoba, su ejercicio profesional desde 1992 y su experiencia en la administración pública provincial y el Foro de Abogados de San Juan. También mencionaron sus especializaciones en mediación y discapacidad.

Por su parte, Paredes resaltó la formación académica de Comoglio en derecho de familia, su experiencia de más de ocho años en el Poder Judicial y su desempeño en ese fuero. Además, hizo referencia a su actividad docente y a sus trabajos académicos sobre derechos de niños, niñas y adolescentes, violencia y nuevas tecnologías.

Finalmente, Lloveras obtuvo 21 votos y se quedó con la designación.

La segunda votación definió el cargo de juez de Primera Instancia del fuero Civil. La terna estaba integrada por Paola Fernanda Cassab Bianchi, Romina Gabriela Pereyra Carta y Eduardo Daniel Riveros. El oficialismo respaldó a Pereyra Carta, mientras que el interbloque peronista, mediante el diputado Mario Herrero, impulsó a Riveros.

La elección volvió a favorecer al oficialismo: Romina Gabriela Pereyra Carta consiguió 21 votos y fue designada para ocupar el cargo.

La tercera definición correspondió a un puesto en la Cámara de Apelaciones de Paz. Los candidatos eran Facundo Orlando Acosta, Roberto Pablo Farina y María Gimena Ortiz. El diputado Luis Rueda presentó la candidatura de Farina por el oficialismo, mientras que Pedro Albagli propuso a Acosta en representación del peronismo.

En esta última votación, Roberto Pablo Farina también reunió 21 votos y quedó designado como juez de la Cámara de Apelaciones de Paz.

De esta manera, el oficialismo consiguió las tres designaciones judiciales que estaban en discusión en la Legislatura provincial, con el mismo número de votos en cada una de las elecciones y el acompañamiento de diputados por fuera de su interbloque.