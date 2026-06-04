El proyecto oficialista para conseguir financiamiento por hasta US$600 millones y que permitirá fondear un plan de megaobras, ya ingresó formalmente a la Cámara de Diputados y será tratado sobre tablas este jueves. En la previa de la sesión, el oficialismo tendría los votos suficientes para obtener la aprobación, ya que cuenta con 22 respaldos y podría captar otros dos apoyos a último momento.

Aunque el PJ todavía no definió formalmente una postura, fuentes partidarias señalaron que los diputados justicialistas vienen manteniendo consultas con intendentes y referentes territoriales antes de fijar posición. La definición se tomaría horas antes de la sesión, pero en el oficialismo dan por descontado que el peronismo votará en contra.

La mayoría que respalda al oficialismo

En la actualidad, el oficialismo y sus aliados suman 22 votos. El núcleo principal está integrado por los legisladores de Producción y Trabajo, el Bloquismo, PRO, UCR, Actuar y el bloque Del Este. A ellos se agregan Franco Aranda, del Frente Renovador; Fernando Patinella, de ADN-LLA; y Leopoldo Soler, de Mejor Nosotros.

Dentro de ese esquema también aparecen los justicialistas Omar Ortiz, diputado departamental por Valle Fértil, y Eduardo Cabello, quienes en distintas oportunidades han acompañado iniciativas impulsadas por el oficialismo.

Pero, a último momento, podría sumar dos votos más y llevar la cuenta a 24. Es que Gabriel Sánchez, de San Juan Te Quiero, y el diputado albardonero Pedro Albagli, del bloque Justicialista, podrían votar a favor del proyecto oficialista.

Con ese armado, el Gobierno supera con comodidad la mayoría simple necesaria para aprobar el proyecto y queda en condiciones de avanzar con una de las herramientas financieras que considera clave para ejecutar el plan de obras previsto para los próximos años.

La oposición espera una definición del PJ

Del otro lado se ubican 12 legisladores que se perfilan para rechazar la iniciativa. Entre ellos aparecen los justicialistas Juan Carlos Quiroga Moyano, Miguel Vega, Stella Maris Caparrós, Jorge Castañeda, Emilio Escudero, Sonia Ferreyra, Cristina López, Fernanda Paredes y Marisa López, además de Mario Herrero, Graciela Seva y Marta Gramajo.

Tanto Pedro Albagli como Gabriel Sánchez figuran entre los legisladores que aún no terminaron de definir públicamente su posición, por lo que el número final de votos podría sufrir modificaciones en las horas previas al debate.

Según pudo saber este medio, dentro del PJ todavía existe una ronda de consultas con intendentes peronistas para definir una postura unificada respecto del proyecto de financiamiento. La discusión interna no gira únicamente sobre el destino de los fondos, sino también sobre el nivel de deuda que asumirá la provincia y las condiciones financieras de la operación.

No obstante, en el oficialismo entienden que, aun frente a un rechazo en bloque del justicialismo, los números aparecen hoy como favorables para la aprobación del proyecto. De esta manera, el debate político continuará en el recinto, pero el Gobierno llega a la discusión con una ventaja numérica significativa que, salvo una sorpresa de último momento, le permitiría convertir la iniciativa en ley.