El origen del ataque a golpes en la cabeza a un vecino de Rivadavia

La investigación por la violenta agresión que dejó en estado crítico a Roberto Daniel Zamora, de 46 años, en el barrio Nuevo Cuyo comenzó a reconstruir los hechos del domingo 19 de julio. El fiscal Adrián Riveros señaló que la disputa se originó por un conflicto previo entre grupos de jóvenes y que la víctima intervino para resguardar a su hijo.

Según explicó el funcionario judicial "Es un problema de vieja data. En una primera ocasión, la discusión era con los hijos de este hombre. Él intentó separarlos y se fueron". El incidente escaló durante los festejos por la final del Mundial cuando los agresores regresaron al lugar donde se encontraban los vecinos reunidos en la vía pública.

Sobre la continuidad del ataque, el fiscal detalló que "Después, al parecer volvieron. Estaban los temas de los festejos del Mundial, cuando salieron nuevamente a la calle y ahí fueron atacados y los golpean".

En ese contexto, Zamora intentó mediar para proteger a su hijo, pero recibió un impacto que le provocó lesiones de extrema gravedad. Aunque inicialmente se mencionó el uso de un martillo, la fiscalía espera pericias para confirmar si el objeto fue una herramienta, una piedra u otro elemento contundente. El informe médico estableció que el paciente presenta un traumatismo encéfalo craneano grave con hundimiento de cráneo en la región frontal y múltiples traumatismos.

Actualmente, el herido permanece internado bajo observación en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Rawson. Mientras la justicia busca al principal sospechoso que continúa prófugo, la familia inició una campaña solidaria para afrontar los costos médicos y de recuperación.

Los allegados dispusieron el alias Lorena.Escavo.904.mp a nombre de Lorena Ortega y el contacto 264 502-6703 para quienes deseen colaborar con los tratamientos, estudios y traslados necesarios durante este difícil momento.