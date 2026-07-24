El precio del oro podría alcanzar los 6.000 dólares por onza en los próximos años, impulsado por el creciente endeudamiento de Estados Unidos y la incertidumbre sobre la economía mundial. Así lo indica un análisis de Citi Research, el equipo de investigación económica del banco internacional Citigroup.

Según el informe, incluso si el metal llegara a caer entre un 15% y un 20% en el corto plazo, ese retroceso sería temporal y no cambiaría el panorama de fondo. Por el contrario, esa baja podría ser el punto de partida para una nueva suba que llevaría al oro a superar la barrera de los 6.000 dólares.

El principal factor que respalda esta proyección es el creciente endeudamiento de Estados Unidos. El déficit fiscal y la deuda pública generan dudas sobre la capacidad del país para sostener sus finanzas a largo plazo. En esos contextos, los inversores suelen buscar refugio en el oro, un metal que mantiene su valor cuando hay incertidumbre.

Otro dato clave es que los bancos centrales de varios países, especialmente de economías emergentes, vienen comprando oro de forma sostenida. Lo hacen para diversificar sus reservas y reducir su dependencia del dólar. Esa demanda adicional también ayuda a sostener el precio.

A estos factores se suman las tensiones geopolíticas, la incertidumbre sobre la inflación y el superávit comercial de China, todo lo cual hace que el oro sea visto como un activo más seguro frente a la volatilidad de los mercados.

El análisis de Citi se conoce en un contexto de alta volatilidad. En las últimas semanas, el oro cayó desde los 5.000 dólares por onza debido al fortalecimiento del dólar y a las expectativas de que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés altas. Pero los analistas del banco consideran que la tendencia de largo plazo sigue siendo alcista.

El informe también menciona que otros bancos internacionales comparten esa visión positiva para el metal precioso una vez que se supere la volatilidad de corto plazo.

Para San Juan, esta noticia es especialmente relevante. El oro representa el 98% de las exportaciones mineras de la provincia. En los primeros cinco meses del año, las ventas de oro sanjuanino alcanzaron los 964 millones de dólares. Cada vez que sube el precio internacional, la provincia se beneficia directamente a través de mayores exportaciones, regalías y empleo.

Si el precio del oro llegara a los 6.000 dólares, significaría un nuevo récord histórico, superando los 4.800 dólares que llegó a tocar el año pasado. Eso podría traducirse en un nuevo impulso para la economía sanjuanina y para los proyectos mineros de la provincia.