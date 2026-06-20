A meses de las próximas elecciones municipales, el orreguismo comenzó a mostrar señales de unidad en Chimbas. Mauricio Camacho, dirigente departamental, aseguró que los principales referentes del espacio vienen trabajando en conjunto y dejó abierta la posibilidad de conformar una lista única para enfrentar al oficialismo chimbero en 2027.

Camacho destacó que dentro del sector no existen diferencias de fondo entre los dirigentes que aspiran a gobernar el departamento. En ese grupo aparecen nombres como Carlos Mañé, Ricardo que están identificados con el proyecto que lidera Marcelo Orrego. A ellos se suma Andrés Chanampa, bloquista que actualmente es socio del oficialismo.

"La idea es seguir trabajando de manera conjunta. No hay diferencias entre los dirigentes. Somos uno de los departamentos que más actividades políticas ha generado y siempre lo hemos hecho unidos", sostuvo en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV.

Consultado sobre la posibilidad de que todos confluyan en una misma lista, el dirigente respondió que no ve inconvenientes. "Hemos trabajado juntos y coincidido en distintos eventos. Todos tenemos la decisión de tratar de gobernar Chimbas", afirmó.

La discusión sobre quién encabezaría una eventual propuesta común todavía no está saldada. Sin embargo, Camacho planteó que la definición debería surgir de una combinación entre mediciones y capacidad de representar el modelo de gestión provincial.

"Habrá que ver quién está mejor posicionado, quién tiene mejor llegada a la gente y quién puede traducir mejor el proyecto provincial en el departamento", explicó.

En ese sentido, no descartó que las encuestas sean una herramienta para ordenar las candidaturas, aunque insistió en que el factor político también será determinante.

El dirigente evitó ubicarse como favorito dentro del espacio y rechazó entrar en comparaciones internas. "No importa si mañana el candidato es Camacho, Buteler, Mañé o cualquier otro. Lo importante es que todos trabajemos unidos para poder gobernar el departamento", señaló.

Incluso consideró que unas elecciones internas podrían ser una alternativa válida para resolver las candidaturas, tal como ocurrió en procesos anteriores dentro del espacio.

Mientras continúan las discusiones sobre una eventual reforma electoral y las alianzas que puedan surgir de cara a los próximos comicios, Camacho remarcó que la prioridad es fortalecer la presencia territorial del orreguismo en Chimbas y consolidar una propuesta competitiva.

El mensaje deja entrever una estrategia clara: evitar divisiones internas y construir una alternativa común que permita trasladar al departamento el proyecto político que actualmente gobierna la provincia.

Textuales

Mauricio Camacho / Dirigente de Chimbas