El padre de Camila Vecchiarello llegó a San Juan en medio del dolor

El padre de Camila Agustina Vecchiarello, la joven de 26 años asesinada en Barreal, llegó a San Juan junto para acompañar el proceso tras el femicidio. El hombre había viajado desde Rosario luego de conocer la noticia y permanece en contacto con organizaciones que acompañan el reclamo de justicia.

Camila había llegado este año a San Juan con un objetivo que, según contó su familia, perseguía desde hacía tiempo: convertirse en integrante de Gendarmería Nacional. La joven se encontraba realizando la formación como aspirante en Barreal y, además, estaba próxima a recibirse de enfermera. “Camila siempre quiso ser Gendarme o entrar en Prefectura. Y había encontrado esta posibilidad en San Juan”, expresó su padre al referirse al proyecto que había llevado a su hija a dejar Rosario para instalarse en la provincia.

El hombre llegó a Calingasta en medio de una situación de profundo dolor y se encontró con integrantes del colectivo de mujeres que se movilizó para acompañar a la familia. En ese contexto, comenzó a declarar sobre su hija, aunque no pudo continuar con el testimonio debido a la conmoción.

El colectivo de mujeres que lo acompañó buscó contenerlo durante esos momentos y le transmitió un mensaje de respaldo: “Estamos acá para acompañarte. Para que haya justicia”.

Una comunidad movilizada

La llegada del padre de Camila se produjo después de las movilizaciones realizadas en distintos puntos de Calingasta para reclamar justicia por el crimen. Vecinos y organizaciones se concentraron en Barreal, Tamberías y Villa Calingasta, mientras la familia de la joven se preparaba para afrontar el proceso judicial.

Camila fue encontrada sin vida el domingo en una vivienda de Barreal. Por el hecho quedó detenido su pareja, Carlos Gonzalo Riveros, de 25 años, quien también realizaba la formación para ingresar a Gendarmería. La investigación está a cargo de la Justicia sanjuanina y busca determinar las circunstancias del femicidio.

La joven era oriunda de Rosario y había construido en San Juan parte de su proyecto personal y profesional. Sus familiares la describieron como una persona querida, con vocación por la enfermería, amante de los animales y comprometida con sus objetivos.

Mientras avanza la investigación, el padre y otros familiares permanecen en la provincia acompañados por personas de la comunidad y organizaciones que expresaron su solidaridad. El reclamo central que atraviesa a la familia y a quienes se movilizaron es que el crimen sea esclarecido y que haya justicia por Camila.