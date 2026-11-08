El papa León XIV pidió no permanecer indiferentes frente a la pobreza, la violencia y el sufrimiento de las familias vulnerables durante su visita al barrio Casavalle, en Montevideo, Uruguay. En un encuentro con vecinos de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, escuchó testimonios sobre las dificultades que atraviesa la comunidad y expresó su preocupación por la situación de los niños.

“No podemos pasar de largo cuando sabemos que hay niños en Uruguay que no van a la escuela por miedo a no volver”, advirtió el pontífice, en declaraciones reproducidas por Vatican News. También manifestó su inquietud por las familias que no cuentan con recursos suficientes para alimentarse.

El llamado a no ignorar el sufrimiento

Durante su discurso, León XIV recurrió a la parábola del buen samaritano para reflexionar sobre la importancia de ayudar a quienes atraviesan situaciones difíciles. El Papa explicó que, además de la violencia, la indiferencia puede profundizar el sufrimiento de las personas vulnerables.

En ese sentido, pidió que las instituciones religiosas, las organizaciones sociales y las autoridades públicas trabajen de manera conjunta para responder a las necesidades de la población. También destacó el compromiso de quienes impulsan iniciativas comunitarias y acompañan a las personas que necesitan asistencia.

Un proyecto de viviendas para familias vulnerables

Durante el recorrido por la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, el pontífice conoció distintas iniciativas destinadas a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del barrio. Entre ellas, destacó un proyecto de construcción de viviendas para familias de escasos recursos, que recibió la colaboración de benefactores de la Papal Foundation.

León XIV agradeció a quienes participaron de la iniciativa y recordó sus experiencias como misionero en otras comunidades. “Viéndolos, me siento como en casa”, expresó al referirse a los vecinos y al trabajo realizado en Casavalle.

Antes de finalizar el encuentro, invitó a fortalecer los vínculos comunitarios, promover la paz y acompañar a quienes atraviesan situaciones de soledad o exclusión.