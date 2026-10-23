El papa León XIV canceló el viaje que tenía previsto realizar a Asís, Italia, el próximo martes 27 de octubre, por recomendación de los médicos que supervisan su recuperación tras una cirugía de pulmón. La decisión fue comunicada este viernes por el Vaticano, luego de que una radiografía de tórax confirmara una evolución posoperatoria favorable, aunque los especialistas consideraron prematuro que realizara el traslado en helicóptero.

El Pontífice tenía previsto participar del encuentro internacional “Paz desarmada y desarmante”, organizado para conmemorar el 40.º aniversario de la Jornada Mundial de Oración por la Paz, impulsada por san Juan Pablo II en 1986.

Pese a la cancelación, la Santa Sede informó que León XIV enviará un mensaje de cercanía a los organizadores, los representantes de distintas confesiones religiosas y los invitados que participarán de la jornada.

Qué informaron los médicos sobre su recuperación

El parte médico difundido este viernes señaló que los estudios de control confirmaron la “excelente evolución postoperatoria” del Papa. Sin embargo, los profesionales recomendaron evitar el vuelo en helicóptero previsto para el 27 de octubre como medida preventiva, debido al escaso tiempo transcurrido desde la intervención quirúrgica.

León XIV fue operado el 13 de octubre, cuando le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho por un adenocarcinoma pulmonar. Los análisis posteriores confirmaron que la enfermedad estaba localizada y que no sería necesario realizar tratamientos adicionales, según la información difundida por el Vaticano.

El encuentro por la paz en Asís

La visita tenía como objetivo participar de una jornada centrada en el diálogo interreligioso y la búsqueda de la paz, en el marco de los 40 años del encuentro convocado por san Juan Pablo II.

Aunque no estará presente, el Papa mantiene su respaldo a la iniciativa. Desde el Vaticano señalaron que considera el diálogo entre religiones y la búsqueda de gestos de paz herramientas valiosas frente a los conflictos internacionales.

Qué pasa con su próximo viaje a Sudamérica

La cancelación también genera atención sobre la gira latinoamericana que León XIV tiene prevista del 6 al 17 de noviembre, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

Por el momento, la suspensión confirmada corresponde únicamente al viaje a Asís. La evolución médica es favorable, pero las actividades del Pontífice continuarán sujetas a las recomendaciones de sus médicos.