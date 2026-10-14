El papa León XIV celebró este miércoles 14 de octubre una misa en el Policlínico Gemelli de Roma, apenas un día después de someterse a una operación por un tumor maligno en el pulmón derecho. El pontífice, de 71 años, continúa internado bajo observación médica, aunque el Vaticano confirmó que su recuperación avanza favorablemente y que ya comenzó a caminar, realizar ejercicios respiratorios y retomar su alimentación habitual.

La ceremonia religiosa se desarrolló en una sala especialmente habilitada en la décima planta del hospital, donde permanece alojado el líder de la Iglesia católica. La información fue difundida por el diario italiano Avvenire, cercano a la Iglesia, a partir de fuentes vaticanas.

La decisión de celebrar la misa en ese espacio respondió a que tanto el departamento reservado habitualmente para los pontífices como la capilla destinada a las celebraciones religiosas se encuentran afectados por obras de remodelación.

La actividad se produjo menos de 24 horas después de la intervención quirúrgica realizada el martes, durante la cual los médicos extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía videoasistida. El procedimiento permitió retirar un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de tumor maligno que había sido detectado en una etapa temprana.

Qué dice el último parte médico del papa León XIV

El Vaticano difundió este miércoles un nuevo informe sobre el estado de salud de León XIV y confirmó que presenta una evolución posoperatoria normal.

Según el comunicado médico, los análisis de sangre y la radiografía de tórax realizados durante la jornada arrojaron resultados dentro de los parámetros esperados para el tipo de intervención practicada.

Además, el pontífice comenzó a realizar pequeñas caminatas dentro del hospital y sesiones de fisioterapia respiratoria para favorecer su recuperación pulmonar. También retomó su alimentación habitual y pudo desayunar y almorzar con normalidad.

La intervención quirúrgica se extendió durante aproximadamente 90 minutos y se desarrolló sin complicaciones. Sin embargo, los especialistas todavía aguardan los resultados de los estudios moleculares de los tejidos y ganglios linfáticos extraídos para determinar si será necesario aplicar tratamientos complementarios.

Cuándo podría recibir el alta y qué pasará con su agenda

De acuerdo con las previsiones médicas, León XIV deberá permanecer internado durante aproximadamente una semana, aunque el alta dependerá de su evolución clínica.

Por este motivo, el Vaticano suspendió los compromisos oficiales del pontífice hasta el próximo 20 de octubre, incluidos encuentros y actividades públicas que estaban previstos para los próximos días.

La operación también generó incertidumbre sobre el viaje que el papa tiene programado para noviembre a Sudamérica, con visitas previstas a Uruguay, Argentina y Perú.

Por el momento, no se comunicaron modificaciones oficiales en ese itinerario. La posibilidad de concretar la gira dependerá de los resultados de los próximos controles médicos y de las recomendaciones del equipo que supervisa su recuperación.

Mientras tanto, la celebración de la misa en el hospital marcó una de las primeras actividades religiosas del pontífice después de la cirugía.