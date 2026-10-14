El papa León XIV pasó una noche “tranquila” tras la cirugía pulmonar a la que fue sometido el martes 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma. La información fue confirmada este miércoles por la oficina de prensa del Vaticano, que anticipó que brindará nuevas novedades sobre su estado de salud a lo largo de la jornada.

“El Papa ha pasado una noche tranquila. Más información a lo largo del día”, indicó el comunicado difundido a las 8:35, hora local de Roma.

La intervención se realizó luego de que los médicos confirmaran que el nódulo detectado en el pulmón derecho del Pontífice correspondía a un adenocarcinoma pulmonar. Ante ese diagnóstico, el equipo médico resolvió extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho.

De acuerdo con el parte difundido por el Vaticano, la operación fue un éxito y se desarrolló sin complicaciones. La evolución del Papa será determinante para establecer los próximos pasos médicos.

Los profesionales evaluarán su recuperación para definir el diagnóstico definitivo y determinar si será necesario iniciar algún tratamiento adicional. Por el momento, el Vaticano no brindó mayores precisiones sobre los plazos de recuperación ni sobre la eventual terapia posterior.

La información oficial se actualizará durante el día, mientras el equipo médico continúa con el seguimiento de la salud del Pontífice tras la intervención quirúrgica.