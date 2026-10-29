La Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió otorgarle el título de Doctor Honoris Causa al papa León XIV, en reconocimiento a su trayectoria, su compromiso con la paz internacional y su participación en debates sobre los principales desafíos sociales. La decisión fue aprobada por unanimidad este miércoles 28 de octubre por el Consejo Superior de la institución, a pocos días de la primera visita del pontífice a la Argentina.

El reconocimiento se produce en la antesala de la llegada de Robert Francis Prevost al país, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Se trata de la máxima distinción académica que concede la universidad a personalidades destacadas por sus aportes a la sociedad, la cultura y el conocimiento.

Según los fundamentos de la resolución, la UBA destacó que León XIV logró trascender su papel como máxima autoridad de la Iglesia católica para convertirse en una figura con influencia en los debates internacionales relacionados con la desigualdad, la pobreza, las migraciones, el cuidado ambiental y la construcción de la paz.

Asimismo, la institución valoró sus intervenciones sobre las transformaciones tecnológicas y las consecuencias de la inteligencia artificial en el mundo laboral. Estas cuestiones fueron consideradas especialmente relevantes por su impacto en la educación, la economía y las relaciones sociales.

Uno de los aspectos centrales de la distinción fue la importancia que el pontífice asigna al diálogo como herramienta para construir acuerdos entre personas de diferentes culturas, religiones y pensamientos.

Desde la universidad destacaron su concepción del diálogo como un mecanismo para alcanzar consensos y reconocer la dignidad de quienes sostienen posiciones diferentes. En ese sentido, consideraron que sus planteos coinciden con los principios de diversidad de ideas y libertad de pensamiento que promueve la institución.

La resolución también hizo referencia a la trayectoria académica y pastoral del Papa, quien nació en Chicago, Estados Unidos, el 14 de septiembre de 1955 y fue elegido como máxima autoridad de la Iglesia católica el 8 de mayo de 2025.

Antes de asumir el pontificado, Prevost desarrolló una amplia formación universitaria que incluyó estudios en Matemáticas, Filosofía, Teología y Derecho Canónico. Además, obtuvo un doctorado en esta última disciplina en la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino, en Italia.

Gran parte de su actividad pastoral estuvo vinculada con Perú, donde comenzó su trabajo misionero en 1985. Allí desempeñó distintas funciones religiosas y educativas, entre ellas tareas docentes y responsabilidades en la formación de futuros sacerdotes.

La UBA también destacó su interés por los desafíos que plantea la inteligencia artificial. En particular, valoró sus reflexiones sobre la necesidad de que los avances tecnológicos respeten la dignidad humana y contribuyan al bienestar social.

Con esta decisión, la universidad busca reconocer no solamente la trayectoria personal del pontífice, sino también su aporte al diálogo entre el conocimiento científico, las humanidades y las distintas tradiciones religiosas.

La distinción fue aprobada mientras continúan los preparativos para la visita de León XIV a la Argentina, que incluirá actividades religiosas en diferentes puntos del país. Sin embargo, hasta el momento no se confirmó si las autoridades de la UBA mantendrán un encuentro con el Papa para hacerle entrega formal del reconocimiento durante su estadía.