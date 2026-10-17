El paraíso escondido de Chile donde el agua brota a 80º y podés bañarte en medio de un bosque

Imaginate caminar por una pasarela de madera roja, rodeada de árboles gigantes, helechos y cascadas, mientras el vapor del agua caliente se mezcla con el aire fresco de la montaña. A pocos pasos, una piscina natural de piedra te espera para sumergirte y disfrutar del paisaje. No es una escena de película: son las famosas Termas Geométricas de Chile, un rincón donde la naturaleza parece haber diseñado su propio spa.

Ubicadas en el sur del país vecino, dentro del Parque Nacional Villarrica, en la Región de Los Ríos, estas termas se convirtieron en uno de los grandes atractivos turísticos de la zona. Y aunque el descanso es su principal propuesta, la experiencia va mucho más allá de meterse al agua.

Lo más sorprendente de este lugar está debajo de la tierra. Gracias a la actividad geotérmica de la región volcánica, el agua emerge naturalmente desde más de 60 fuentes a temperaturas que alcanzan los 80º.

Por supuesto, nadie podría bañarse directamente en agua tan caliente. Por eso, el complejo cuenta con un sistema que permite enfriarla y distribuirla entre sus piscinas de piedra, donde las temperaturas son mucho más agradables, generalmente entre los 35º y 45º.

Lo interesante es que el agua no necesita calentarse artificialmente. Brota de la tierra, circula y se renueva constantemente.

Un paseo entre piscinas, cascadas y pasarelas rojas

Una de las particularidades que distingue a las Termas Geométricas es su arquitectura. El proyecto fue diseñado por el reconocido arquitecto chileno Germán del Sol, quien logró integrar las instalaciones al paisaje sin quitarle protagonismo a la naturaleza.

El resultado es un recorrido de aproximadamente 450 metros por una quebrada, atravesada por llamativas pasarelas de madera pintadas de rojo que conectan las distintas piscinas termales.

La vegetación es, sin dudas, una de las grandes protagonistas del lugar. Las termas están inmersas en un bosque templado lluvioso de una exuberancia sorprendente, donde enormes árboles nativos, helechos, musgos y plantas que crecen entre las rocas forman un verdadero jardín natural. La humedad constante favorece un paisaje intensamente verde, con especies como coigües, ulmos y otras variedades características del sur chileno. En algunos sectores, las ramas parecen formar un techo sobre las pasarelas, mientras el vapor de las piscinas se eleva entre las hojas y le da al recorrido una atmósfera casi mágica.

A medida que se avanza, aparecen pozones de diferentes temperaturas, cascadas de agua fría y rincones rodeados de vegetación nativa. La combinación de vapor, agua y bosque genera una postal completamente diferente a la de los tradicionales complejos termales.

Un destino para disfrutar en familia

Aunque las termas suelen asociarse con escapadas románticas o propuestas de relajación para adultos, este lugar también es una excelente alternativa para visitar con chicos.

El complejo cuenta con piscinas especialmente pensadas para niños, con temperaturas cercanas a los 36º, más bajas que las de otros sectores. Así, grandes y pequeños pueden compartir una jornada diferente, siempre con la supervisión correspondiente.

Además, hay espacios para descansar, vestuarios y un quincho donde disfrutar de algo rico después del baño.

Y un detalle que suma encanto: no hace falta que sea verano para disfrutarlo. De hecho, una de las experiencias más particulares es sumergirse en el agua caliente mientras afuera llueve o las temperaturas son bajas.

¿Dónde quedan y cómo llegar desde San Juan?

Las históricas Termas Geométricas están ubicadas a unos 16 kilómetros de Coñaripe, en el sur de Chile, dentro del Parque Nacional Villarrica.

Para los sanjuaninos, no se trata de una escapada de fin de semana cercana, sino de un destino para incorporar a unas vacaciones por el sur chileno. El viaje requiere recorrer una importante distancia hacia el sur y cruzar la cordillera, por lo que conviene planificarlo con anticipación.

Una buena alternativa es establecerse en localidades turísticas como Pucón, Villarrica o Coñaripe y dedicar una jornada completa a conocer las termas.

El paisaje también es parte del atractivo del viaje: lagos, volcanes, bosques y pequeños pueblos convierten a esta región en una de las más pintorescas del país vecino.

Un dato importante antes de viajar

El histórico complejo de Coñaripe atraviesa un cambio de administración desde octubre de 2026. La marca Termas Geométricas anunció su intención de trasladarse a otro emplazamiento, mientras que el recinto original podría continuar funcionando con otro nombre.

Por eso, antes de organizar la visita, es fundamental confirmar qué establecimiento está operando, las condiciones de acceso y las tarifas vigentes.

Más allá de estos cambios, el atractivo natural sigue siendo extraordinario: aguas que nacen calientes de la montaña, piscinas rodeadas de bosque y un paisaje que invita a desconectarse del ritmo cotidiano.

Porque hay lugares donde uno viaja para conocer, otros para descansar y algunos, como este rincón del sur de Chile, donde las dos cosas se encuentran.