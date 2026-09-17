Más de 500 estudiantes participaron este jueves de una maratón en el Parque de Chimbas, una de las principales actividades organizadas por la Semana de la Educación Inicial en San Juan. La jornada reunió a niños, docentes y autoridades educativas en el tramo final de una agenda que se desarrolló en jardines de toda la provincia.

La propuesta fue organizada por profesores de Educación Inicial de Chimbas y contó con la presencia de la ministra de Educación, Silvia Fuentes, quien acompañó a los estudiantes y docentes durante la actividad.

La maratón formó parte del cronograma dispuesto por el Ministerio de Educación para visibilizar el trabajo que realizan las instituciones del nivel. La Semana de la Educación Inicial comenzó el lunes y finalizará este viernes 18 de septiembre con un encuentro provincial en Iglesia.

Educación Inicial: una semana de actividades

Bajo el lema “Palabras que abrazan, niños que sueñan”, la edición 2026 puso especial atención en el lenguaje, la expresión y las primeras experiencias de alfabetización que los chicos desarrollan desde las salas.

Durante los últimos días se realizaron bicicleteadas, salidas educativas, muestras escolares y propuestas recreativas en distintas instituciones. La maratón de Chimbas fue una de las actividades centrales previstas en el calendario provincial y había sido programada para este jueves desde las 9.

El lema también se vincula con el trabajo de alfabetización temprana impulsado a través del plan provincial “Comprendo y Aprendo”. La iniciativa promueve desde los primeros años experiencias relacionadas con la oralidad, la escucha, la lectura y la escritura.

El cierre será en Iglesia

Luego de las actividades desarrolladas durante la semana, el cierre provincial tendrá lugar este viernes en el departamento Iglesia. Allí confluirán las últimas propuestas previstas para una celebración que buscó mostrar el rol del Nivel Inicial como primera etapa de la trayectoria escolar.

En Iglesia, las actividades ya comenzaron con recorridos educativos de niños por diferentes sectores de Rodeo y continuarán con la jornada final en Villa Iglesia.

De esta manera, la maratón realizada en Chimbas funcionó como una de las últimas grandes actividades antes del cierre de una semana que involucró a comunidades educativas de distintos departamentos de San Juan.