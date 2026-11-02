El Parque de Santa Lucía sumó nuevos avances con la ejecución de su séptima etapa, que incluyó la instalación de juegos y trabajos de nivelación del terreno. El intendente Juan José Orrego compartió la información a través de una publicación en sus redes sociales.

Según detalló el jefe comunal, las tareas también contemplaron la preparación del terreno para los próximos espacios verdes que formarán parte del predio. De esta manera, el proyecto continúa avanzando por etapas con el objetivo de consolidar un lugar de encuentro y recreación para las familias.

Los trabajos de la séptima etapa

En la publicación, Orrego destacó que el parque sigue sumando mejoras y que cada etapa permite avanzar en la construcción de este espacio público. Entre las tareas mencionadas se encuentran la colocación de juegos, la nivelación y el acondicionamiento del terreno.

El intendente señaló que se trata de un proyecto pensado para compartir, encontrarse y disfrutar en familia. También remarcó la importancia de continuar con las obras para construir un espacio que contribuya a la calidad de vida de los vecinos.

Un proyecto que avanza por etapas

Orrego acompañó la publicación con un mensaje en el que resaltó el trabajo y la decisión de seguir adelante con la iniciativa. “Sigamos haciendo, sigamos construyendo el mejor lugar para vivir”, expresó el intendente de Santa Lucía.