El Parque Provincial Ischigualasto anunció un cambio excepcional en su horario de atención para este domingo 19 de julio, jornada en la que la Selección Argentina disputará la final del Mundial 2026 frente a España.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, las autoridades informaron que el ingreso al parque estará habilitado únicamente hasta las 12. De esta manera, quienes tengan previsto visitar el atractivo turístico deberán organizar su recorrido durante la mañana.

Desde la administración aclararon que la medida será solo por ese día y que el lunes el parque retomará su funcionamiento habitual, tanto en el horario de atención como en el ingreso de visitantes.

Si bien el organismo no brindó mayores precisiones, la modificación coincide con la expectativa que genera la definición de la Copa del Mundo, en la que la Selección Argentina buscará conquistar su cuarta estrella frente al conjunto español.

Desde Ischigualasto solicitaron comprensión a los turistas y recomendaron tener en cuenta el cambio para evitar inconvenientes al momento de planificar la visita.