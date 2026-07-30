El Parque Provincial Ischigualasto suspendió este jueves todas sus actividades y cerró el ingreso al público hasta nuevo aviso debido al operativo desplegado tras el accidente del helicóptero ocurrido en Valle Fértil, que dejó un saldo de siete personas fallecidas.

A través de un comunicado oficial, las autoridades del parque informaron que quedaron suspendidas todas las excursiones y el acceso a las instalaciones mientras se desarrollan las tareas de rescate y recuperación en la zona del siniestro. Además, señalaron que cualquier novedad sobre la reanudación de las actividades será informada por los canales oficiales.

El cierre responde a la magnitud del operativo que llevan adelante organismos provinciales y nacionales para recuperar los cuerpos de las víctimas del accidente aéreo, considerado el más grave de la historia reciente de San Juan.

Comunicado oficial. (Gentileza)

Cómo es el operativo de rescate

Las tareas de recuperación comenzaron durante la madrugada de este jueves. Las unidades de apoyo instalaron un campamento en el refugio del Camino del Arriero, donde permanecen efectivos de Gendarmería Nacional, brigadistas, personal del Ministerio de Salud Pública y equipos de contención.

A las 4 de la mañana, rescatistas y fuerzas de seguridad iniciaron una caminata de aproximadamente 90 minutos para llegar al lugar donde cayó la aeronave, aprovechando las primeras horas de luz del día.

Una vez finalizadas las pericias judiciales en la zona del impacto, los equipos trasladarán manualmente los cuerpos en camillas hasta el campamento base. Desde allí, serán derivados por vía terrestre hacia la Morgue Judicial de la ciudad de San Juan, donde continuarán las actuaciones correspondientes.

Las autoridades mantienen un amplio despliegue en el lugar debido a las dificultades de acceso y a las características del terreno, mientras avanza la investigación para determinar las causas del trágico accidente.