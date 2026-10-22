Con la llegada de los días cálidos, el parrillero vuelve a convertirse en protagonista de las reuniones familiares. Pero ¿dónde conviene ubicarlo?, ¿qué medidas debe tener? y ¿cómo evitar que el humo invada la casa? El arquitecto Federico Pickelny reveló en Yo Te Invito las claves para lograr un espacio cómodo, funcional y moderno.

En Argentina, el asado es mucho más que una comida: es un ritual que reúne a familiares y amigos. Y si antes el parrillero ocupaba un rincón olvidado del patio, hoy se convirtió en uno de los espacios más importantes de la casa. Tanto que su diseño puede ser tan elaborado como el de una cocina.

En una nueva edición de la sección Yo Construyo, del programa Yo Te Invito de HUARPE TV, el arquitecto Federico Pickelny explicó que no existe una única fórmula para construir el parrillero perfecto. El secreto está en adaptarlo a las costumbres de cada familia, sin descuidar ciertos aspectos técnicos fundamentales.

Diseños modernos que incluyan a la familia.

¿Dónde conviene construir el parrillero?

Una de las primeras decisiones es elegir su ubicación. Según Pickelny, actualmente la tendencia es integrarlo a las galerías, generando una continuidad entre los espacios sociales interiores y exteriores.

“El que está haciendo el asado ya no está en una esquina en penitencia, sino que comparte”, explicó el profesional.

Diseños modernos que incluyan a la familia.

Para el arquitecto, las galerías ofrecen una ventaja importante: permiten disfrutar del aire libre con protección frente al sol y la lluvia, sin los inconvenientes que puede generar el humo dentro de un quincho cerrado.

En San Juan, además, es fundamental considerar los vientos. Una recomendación es evitar que la boca del parrillero esté orientada directamente hacia el sur, para reducir las molestias que puede provocar el viento de esa dirección.

Si se decide instalarlo dentro de un quincho cerrado, será necesario prever entradas de aire mediante ventanas, puertas o rejillas adecuadas.

Las medidas que pueden salvar un asado

Aunque el diseño puede variar según la cantidad de personas y el espacio disponible, existen algunas medidas de referencia que ayudan a garantizar un buen funcionamiento.

La altura de la superficie de trabajo debería rondar los 85 a 90 centímetros, similar a una mesada de cocina, aunque puede adaptarse a la estatura de quien cocina.

Otro dato fundamental es la altura de la boca del parrillero, que debería ubicarse aproximadamente entre 65 y 70 centímetros.

Especificaciones y medidas. (Gentileza)

Especificaciones y medidas. (Gentileza)

Especificaciones y medidas. (Gentileza)

¿Por qué es tan importante? Porque una abertura demasiado alta facilita que el humo escape hacia adelante en lugar de dirigirse hacia la chimenea.

Pickelny explicó que todo parrillero tiene tres sectores fundamentales: la boca y zona de cocción; la campana, garganta y pulmón, que conducen el humo; y finalmente la chimenea, encargada de expulsarlo.

Si alguno de estos componentes está mal diseñado, pueden aparecer los temidos problemas de tiraje.

El arquitecto Federico Pickelny compartió en Yo Te Invito las claves para diseñar un parrillero funcional. (Foto DIARIO HUARPE)

El secreto para que el humo no vuelva

Uno de los errores más frecuentes es construir una boca demasiado grande o una chimenea que no tenga las dimensiones adecuadas.

Según explicó el especialista, como criterio técnico de referencia, la sección de la chimenea debe guardar una proporción con la superficie de la boca del parrillero. Esa relación varía según su forma y debe calcularse para cada proyecto.

También recomendó que la salida de la chimenea tenga suficiente altura para favorecer la evacuación del humo y que incorpore un sombrerete apropiado.

¿Y qué pasa cuando el parrillero ya está construido y funciona mal? No siempre es necesario demolerlo.

En algunos casos, colocar una pieza que reduzca la altura de la boca puede mejorar el funcionamiento. En otros, será necesario intervenir la campana, modificar la chimenea o incorporar un extractor.

La clave es identificar el origen del problema antes de realizar cualquier modificación.

Del ladrillo tradicional al diseño de lujo

Las tendencias también llegaron al mundo del asado. Hoy los parrilleros incorporan tapas de acero inoxidable, sistemas de elevación con manivelas, barras móviles, espacios para vinos y sectores de guardado de leña a la vista.

“El parrillero es, podríamos decir, la cocina argentina”, señaló Pickelny, al explicar cómo este espacio adquirió una importancia estética que décadas atrás no tenía.

Recomendaciones claves.

En cuanto a los materiales, pueden utilizarse ladrillos, hormigón armado y otros sistemas constructivos. Sin embargo, es fundamental proteger las superficies expuestas a altas temperaturas.

Para ello pueden emplearse ladrillos o tejuelas refractarias, junto con adhesivos adecuados para soportar el calor.

Además, las nuevas formas de cocinar ampliaron las posibilidades: ya no se trata solamente de preparar carne. Verduras, pizzas y diferentes técnicas de cocción también forman parte de los proyectos actuales.

Para conocer más consejos sobre arquitectura, construcción y diseño, podés seguir al arquitecto Federico Pickelny en Instagram: @federicopickelnyarquitecto