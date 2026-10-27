El Partido Liberal (PL) de Brasil, fuerza política que impulsó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, reconoció este lunes 26 de octubre la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje. La decisión marcó una diferencia con la postura del senador, quien cuestionó el resultado electoral y anticipó acciones judiciales contra el oficialismo.

El reconocimiento llegó a través de un comunicado firmado por Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal, luego de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) proclamara la reelección de Lula. El mandatario obtuvo el 51,79% de los votos válidos, frente al 48,21% alcanzado por Bolsonaro, en una elección que se definió por una diferencia superior a los 4,4 millones de sufragios.

Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal (PL).

"Reconocemos el resultado presidencial, proclamado por el Tribunal Superior Electoral, pero entendemos que los cuestionamientos planteados deben aclararse debidamente en un debate político equilibrado y democrático", expresó Costa Neto.

Aunque el comunicado aceptó el resultado, el dirigente evitó felicitar al presidente reelecto y cuestionó el incremento del gasto público destinado a beneficios sociales durante la campaña. Según sostuvo, esas medidas pudieron afectar las condiciones de competencia electoral, aunque no presentó cifras ni pruebas concretas de irregularidades.

Flávio Bolsonaro mantiene sus cuestionamientos

La postura del Partido Liberal contrastó con las declaraciones de Flávio Bolsonaro, quien el domingo por la noche rechazó reconocer su derrota y anunció que recurriría a la Justicia para solicitar la anulación de los comicios.

El senador cuestionó especialmente la decisión del juez Cristiano Zanin, integrante del Supremo Tribunal Federal, de extender dos horas el horario de votación debido a problemas de transporte que dificultaron la llegada de electores a distintos centros de sufragio.

Sin embargo, la propia campaña de Bolsonaro también había solicitado una ampliación del horario en 19 ciudades afectadas por lluvias, inundaciones, cortes de rutas y problemas en el suministro eléctrico.

Durante este lunes, el excandidato modificó su planteo inicial. En lugar de insistir con la anulación de toda la elección, anunció que buscará impugnar judicialmente la fórmula integrada por Lula da Silva y el vicepresidente Geraldo Alckmin, bajo acusaciones de presunto abuso de poder político y económico.

La campaña opositora ya había presentado distintas acciones ante la Justicia Electoral por supuestas irregularidades vinculadas al uso de recursos estatales y la difusión de beneficios sociales. Hasta el momento, no se informó una resolución definitiva sobre esas presentaciones.

Lula se prepara para asumir un cuarto mandato

El resultado del balotaje le permitirá a Lula da Silva iniciar su cuarto mandato presidencial, el segundo consecutivo. El dirigente del Partido de los Trabajadores logró revertir el resultado de la primera vuelta, cuando Bolsonaro había obtenido una ventaja superior a los dos millones de votos.

Además del Partido Liberal, otras fuerzas que respaldaron al senador durante la segunda vuelta, entre ellas Republicanos, União Brasil y Podemos, reconocieron el triunfo del mandatario.

De acuerdo con el calendario electoral brasileño, Lula y Alckmin deberán recibir sus diplomas oficiales antes del 18 de diciembre, mientras que la ceremonia de asunción está prevista para el 5 de enero de 2027.

La aceptación del resultado por parte de los principales espacios políticos no eliminó las diferencias entre el oficialismo y la oposición, pero dejó en evidencia las distintas posturas dentro del sector que respaldó a Bolsonaro.