El partido más famoso de Diego Maradona, el que cambió para siempre los pronósticos del fútbol

El 22 de junio de 1986, en la Ciudad de México, más precisamente en el Estadio Azteca, Diego Armando Maradona jugó el partido que lo convirtió en una leyenda en todo el mundo. Eran los cuartos de final del mundial de México contra la selección de Inglaterra. En cuatro minutos, hizo dos goles que cambió el rumbo del partido. El que todos conocemos, es el más polémico de la historia, la llamada “mano de Dios” que aún hoy se discute en todas las mesas de café: ¿fue o no con la mano? Cuarenta años después, en tiempos cambiaron y en donde en sitios como Rioplay puedes seguir las estadísticas de los partidos en directo en tiempo real, ningún pronóstico descifró lo que aquella tarde cambiaría el rumbo del fútbol para la selección nacional. Porque ese resultado de 2 a 1 abrió tantos debates sobre el arbitraje y el talento descomunal de un jugador individual, que aún décadas después la incógnita pesa.

Cuatro minutos para la historia

El partido venía cargado. La Argentina e Inglaterra traían en sus hombros una historia de poco tiempo atrás. Habían pasado cuatro años desde la Guerra de Malvinas. Para los ingleses era un partido más, para la Argentina no. Fueron 114.000 personas las que vivieron este momento llenando el Azteca.

El primer tiempo terminó 0 a 0. En la segunda parte, a los 51 minutos, Maradona saltó con el arquero Peter Shilton y empujó la pelota con la mano izquierda. El árbitro Ali Bin Nasser dio por bueno el gol a pesar de la protesta de los ingleses. Esta polémica dejó una frase pronunciada por el propio protagonista que hoy forma parte de la jerga popular: "un poco con la cabeza de Maradona y otro poco con la mano de Dios".

Al minuto 55, llegó la estocada final. Diego agarró la pelota desde su campo y se fue por la derecha dejando atrás a media docena de ingleses, incluido el arquero. El gran relator Victor Hugo Morales lo bautizó en ese momento como “barrilete cósmico”. Tiempo después, ese gol fue reconocido por la FIFA como el “Gol del siglo”.

El partido que lo cambió todo

Esa tarde dejó enseñanzas para siempre. La primera tiene que ver con el arbitraje. La famosa “mano de Dios” se convirtió en un ejemplo para todo el mundo que discutía si hacía falta o no la aplicación de tecnología para revisar jugadas. Fue entonces cuando tiempo después, el fútbol cambió con la implementación del VAR. El propio Maradona, en el Mundial de Rusia 2018 declaró que, con la revisión en vídeo, aquel gol no sería válido.

El camino a la segunda estrella

Después de Inglaterra, el equipo dirigido por Carlos Bilardo, ganó 2 a 0 a Bélgica en las semifinales, con otros dos goles de Diego Maradona. Y finalmente, el 29 de junio de 1986, en la final contra Alemania, la Argentina levantaría su segunda copa mundial.

Actualmente se celebra el Día del Futbolista Argentino el 22 de junio en homenaje a ese partido histórico que fue un antes y un después para todos.