El pedido de juicio político contra el ministro de la Corte de Justicia de San Juan, Marcelo Lima, ya comenzó a transitar su etapa legislativa. La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados recepcionó la presentación realizada por el abogado Fernando Fiorentino y puso en marcha el plazo de 40 días hábiles para emitir un dictamen sobre la procedencia de la denuncia.

La comisión acordó reunirse todos los miércoles, debido a que son los días de menor actividad legislativa. El plazo comenzó a correr desde la recepción formal del expediente y se computa de lunes a sábado, exceptuando domingos y feriados. En ese esquema, el vencimiento está previsto para el lunes 14 de septiembre.

La Comisión Investigadora está integrada por Alejandra Leonardo, Marcela Quiroga, Marisa López, Mario Herrero y Sonia Ferreyra. Actualmente, el cuerpo tiene mayoría peronista con López, Herrero y Ferreyra.

Qué analizará la Comisión Investigadora

El eje del planteo presentado por Fiorentino apunta a la actuación de Marcelo Lima dentro de los expedientes 123 y 124 del Jurado de Enjuiciamiento.

Esas actuaciones fueron iniciadas por el propio abogado contra los jueces Sergio Orlando Rodríguez, Juan Carlos Pérez y Adriana Verónica Tettamanti por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato.

Según sostiene el denunciante, Lima debió haberse apartado del tratamiento de esos expedientes debido a la relación de amistad que mantiene con Rodríguez, una circunstancia que, a su entender, comprometía la imparcialidad que debía tener como integrante del Jurado de Enjuiciamiento.

Como respaldo de ese planteo, Fiorentino sostiene que ambos compartieron funciones en la Municipalidad de la Capital durante la gestión de Lima como intendente entre 2007 y 2009. Además, señala que coincidieron anteriormente en la Cámara de Diputados y en diferentes ámbitos vinculados al Partido Justicialista.

Cómo sigue el proceso

Si la Comisión Investigadora concluye que existen elementos suficientes para avanzar, deberá emitir un dictamen favorable al juicio político. A partir de allí, la Sala Acusadora deberá formalizar la acusación y designar tres diputados que actuarán como acusadores ante la Sala Juzgadora.

La Sala Acusadora es presidida por Juan de la Cruz Córdoba e integrada por Franco Aranda, Gustavo Deguer, Sonia Cristina Ferreyra, Marta Gramajo, Mario Herrero, Alejandra Leonardo, Cristina López, Marisa López, Rosana Luque, Marcelo Mallea, Marcela Montaña, Marcela Quiroga, Juan Carlos Quiroga Moyano, Luis Rueda, Gabriel Sánchez, Graciela Seva y Leopoldo Soler.

Una vez elevada la acusación, la causa pasa a la Sala Juzgadora, presidida por Fernanda Paredes, que dispone de un plazo de 30 días hábiles para resolver el caso.

Durante ese período se realiza el tratamiento en el recinto y la Cámara de Diputados define el futuro del magistrado. Para aprobar la destitución se requiere el voto favorable de los dos tercios de los legisladores presentes.

El tercer pedido contra Lima

La presentación impulsada por Fernando Fiorentino representa el tercer pedido de juicio político que afronta Marcelo Lima.

Los dos antecedentes fueron promovidos en 2024 por Sergio Vallejos. Uno estuvo relacionado con la actuación del magistrado en la causa por la expropiación del predio de La Superiora. El otro cuestionó que Lima mantuviera la titularidad de una escribanía mientras ejercía funciones dentro del Poder Judicial.

Ninguno de esos planteos prosperó, aunque marcaron los primeros antecedentes de intentos por impulsar el juicio político contra el integrante de la Corte de Justicia. Ahora, el expediente promovido por Fiorentino volvió a activar el mecanismo previsto en la Constitución provincial y la Ley de Juicio Político, con un cronograma que ya tiene su primera fecha decisiva: el lunes 14 de septiembre, cuando vence el plazo para que la Comisión Investigadora emita su dictamen.