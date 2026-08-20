El Paso Internacional Cristo Redentor comenzó este jueves una nueva etapa del operativo de normalización del tránsito de cargas. Luego de que todos los camiones que estaban varados en Mendoza lograran cruzar hacia Chile, las autoridades resolvieron invertir el sentido de circulación para recibir a los vehículos que permanecían del otro lado de la frontera.

Entre el martes 18 y el miércoles 19 de agosto, aproximadamente 2.870 camiones atravesaron el corredor internacional desde Argentina hacia Chile. El operativo permitió liberar los espacios de estacionamiento y terminar con la acumulación de vehículos generada durante los 34 días que el paso permaneció cerrado por las condiciones climáticas en alta montaña.

A partir de este jueves 20 de agosto, los transportistas que se encontraban en Chile pueden comenzar a ingresar a Argentina por el Cristo Redentor. El paso estará habilitado exclusivamente para el transporte de cargas en sentido Chile-Argentina, entre las 9 y las 21, hora argentina, y de 8 a 20 según el horario chileno.

Durante esta jornada no estará habilitado el turismo interno, ya que el operativo está destinado exclusivamente a agilizar el movimiento de camiones y cargas.

El ingreso de los primeros vehículos se produjo luego de varias semanas de interrupción del corredor internacional. El primer camionero que atravesó el paso desde Chile fue recibido entre expresiones de celebración, mientras detrás suyo continuó el ingreso ordenado de los demás transportistas.

La reapertura del Cristo Redentor representa un alivio para el transporte internacional, aunque las autoridades mantienen controles y medidas especiales debido a las condiciones de la alta montaña. Los conductores deben contar obligatoriamente con cadenas para circular por el corredor.

El cambio de sentido responde a la necesidad de equilibrar el tránsito luego de que el operativo inicial permitiera descongestionar el lado argentino. La coordinación entre las autoridades fronterizas de ambos países permitió adelantar el ingreso de los camiones desde Chile, que originalmente estaba previsto para el viernes.