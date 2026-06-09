El Paso Internacional de Agua Negra cerró este martes su temporada 2025-2026 de manera anticipada. Aunque las autoridades argentinas y chilenas habían acordado mantener habilitado el corredor hasta el próximo 14 de junio, el ingreso de un frente frío con intensas nevadas en la alta montaña obligó a adelantar la clausura por razones de seguridad.

La medida comenzó a regir este 9 de junio a las 18 horas de Argentina (17 horas de Chile), según informó oficialmente la Coordinación del Centro de Frontera Agua Negra, dependiente de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Frontera del Ministerio del Interior. El cierre pone fin a una temporada que había logrado extenderse más allá de los plazos habituales y que hasta hace pocos días se perfilaba como una de las más prolongadas de los últimos años.

La decisión se adoptó luego de que las condiciones meteorológicas en la cordillera se deterioraran de manera significativa. De acuerdo con el comunicado oficial, las nevadas registradas en la zona de alta montaña imposibilitan garantizar un tránsito seguro para los usuarios, por lo que se resolvió interrumpir la circulación antes de la fecha prevista.

Cierre anticipado

La novedad contrasta con la información difundida apenas un día atrás por el Gobierno de San Juan. El lunes, la ministra de Gobierno, Laura Palma, había confirmado a DIARIO HUARPE que el paso permanecería abierto hasta el 14 de junio, una fecha que representaba un récord de extensión respecto de la temporada anterior.

En aquella oportunidad, la funcionaria destacó que el corredor había logrado mantenerse operativo gracias a las tareas de mantenimiento realizadas sobre la ruta y a la ausencia de temporales importantes durante buena parte del otoño. De concretarse el cierre el 14 de junio, Agua Negra hubiera superado ampliamente la marca alcanzada el año pasado, cuando debió clausurarse el 22 de mayo por las condiciones climáticas.

Sin embargo, la llegada del nuevo sistema frontal modificó rápidamente el escenario en la cordillera. Las previsiones meteorológicas anticipaban nevadas y bajas temperaturas para los próximos días, una situación que finalmente llevó a las autoridades de ambos países a priorizar la seguridad de quienes transitan por el corredor internacional.

Una temporada extensa

Más allá del cierre anticipado, el balance de la temporada aparece como positivo para las autoridades vinculadas al funcionamiento del paso. El corredor logró mantenerse habilitado durante buena parte del otoño y extendió su operatividad hasta los primeros días de junio, algo poco frecuente para una ruta de montaña ubicada a más de 4.700 metros sobre el nivel del mar.

Con el cierre oficial dispuesto este martes, el corredor permanecerá inhabilitado hasta la próxima temporada estival, cuando las condiciones climáticas vuelvan a permitir la reapertura del camino internacional. Mientras tanto, las autoridades recomendaron a los usuarios mantenerse informados exclusivamente a través de los canales oficiales para conocer futuras novedades relacionadas con el paso fronterizo.