Los patentamientos de vehículos 0 km en San Juan cerraron octubre con dos realidades opuestas. Mientras las motos crecieron un 57,8% interanual, con 1.526 unidades, los vehículos de cuatro ruedas cayeron un 13,3%, con 539 inscripciones. Los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) reflejan la brecha entre ambos mercados.

La diferencia también se observó frente a septiembre. Las motos aumentaron un 9,9%, al pasar de 1.388 a 1.526 patentamientos. Los vehículos de cuatro ruedas retrocedieron un 15,4%, desde 637 hasta 539 unidades.

Entre enero y octubre, San Juan registró 13.477 motovehículos, un 57,7% más que los 8.548 del mismo período de 2025. En cuatro ruedas se patentaron 6.054 unidades, un 6,9% menos que las 6.501 del año pasado.

Las motos sostienen el crecimiento

La suba de octubre prolonga una secuencia de incrementos interanuales. En agosto, los patentamientos habían crecido un 42,2%; en septiembre, un 47,4%; y en octubre, un 57,8%. Así, la tasa de crecimiento frente a los mismos meses de 2025 se aceleró en las últimas tres mediciones.

Durante los primeros diez meses del año se patentaron 4.929 motos más que en igual período de 2025. Solo en octubre hubo casi tres motovehículos por cada vehículo de cuatro ruedas registrado.

El ranking nacional de octubre fue encabezado por la Honda Wave 110S, con 8.313 patentamientos, seguida por la Motomel B110 (6.492) y la Gilera Smash (6.453). Las tres son motos de 110 centímetros cúbicos. Acara no detalla en este informe los modelos más patentados específicamente en San Juan.

Precios, financiación y trabajo: qué impulsa la compra de motos

Fernando Lucero, representante de la división Motovehículos de Acara en San Juan, explicó en declaraciones previas que la estabilidad relativa de precios y las opciones de financiación favorecen las compras. "Los precios prácticamente en el último año no han variado", sostuvo. También destacó la demanda de motos de baja cilindrada, utilizadas tanto para trasladarse como para trabajar.

En ese sentido, Cristian Guevara, representante de los repartidores de PedidosYa en San Juan, había indicado a DIARIO HUARPE que la cantidad de trabajadores pasó de unos 250 a alrededor de 350 durante 2026, un aumento del 40%.

"En este tiempo se ha sumado mucha gente, no solamente mujeres, sino también hombres, porque se han habilitado muchas cuentas nuevas", señaló. El dato refleja la expansión del reparto, aunque no permite determinar cuántos compraron una moto nueva.

Los vehículos de cuatro ruedas profundizan la baja

En octubre se patentaron 98 unidades menos que en septiembre y 83 menos que en el mismo mes de 2025, cuando se habían registrado 622 inscripciones. La caída se suma al retroceso interanual del 9% observado en agosto.

El acumulado de 2026 también sigue por debajo del año pasado: son 447 unidades menos en diez meses. San Juan ocupó el puesto 16 del ranking nacional, con el 1,2% de los patentamientos.

Entre los autos y comerciales livianos, el ranking nacional de octubre estuvo encabezado por tres camionetas: Toyota Hilux, con 2.820 unidades; Volkswagen Amarok, con 2.128; y Ford Ranger, con 1.953. Al igual que en las motos, son datos del país, no un listado exclusivo de San Juan.

Una diferencia más marcada que a nivel nacional

En octubre, Argentina registró 79.497 motovehículos, un 25,9% más que un año antes, aunque un 2% menos que en septiembre. San Juan superó ese incremento interanual y, a diferencia del promedio nacional, también mostró una suba mensual.

En cuatro ruedas, el país contabilizó 45.965 patentamientos, con caídas del 12% interanual y del 8,4% mensual. En San Juan, el retroceso mensual fue más pronunciado, del 15,4%.

El balance de octubre dejó así un contraste: las motos crecieron frente a septiembre y octubre de 2025, mientras que los vehículos de cuatro ruedas retrocedieron en ambas comparaciones.