El patentamiento de maquinaria agrícola registró un fuerte repunte durante julio, con 696 unidades registradas, lo que representó un crecimiento del 45% respecto de junio y una mejora interanual del 16,6%. El dato fue informado por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), que destacó que el mercado mostró una recuperación en sus principales categorías.

En junio se habían patentado 480 unidades, mientras que en julio de 2025 se habían registrado 597. De esta manera, el último mes marcó una recuperación tanto en la comparación mensual como frente al mismo período del año anterior.

El acumulado de los primeros siete meses de 2026 llegó a 3.999 unidades, apenas un 0,88% por encima de las 3.964 registradas durante el mismo período de 2025.

Desde Acara consideraron que julio no fue solamente un rebote puntual, sino que mostró señales más consistentes, debido a que las tres principales categorías crecieron frente a junio.

Las cosechadoras encabezaron la recuperación

El mayor crecimiento se registró en el segmento de las cosechadoras. Durante julio se patentaron 84 unidades, un 95,3% más que en junio, cuando se habían registrado 43. En la comparación interanual, el aumento llegó al 58,5%, ya que en julio de 2025 se habían comercializado 53 unidades. En el acumulado de enero a julio, las cosechadoras alcanzaron 536 equipos patentados, con un crecimiento del 14,2% respecto del mismo período del año pasado.

Para Acara, se trata del segmento que muestra con mayor claridad la recuperación, impulsado por la renovación tecnológica y la necesidad de mejorar la eficiencia operativa.

Los tractores también crecieron con fuerza

El segmento de los tractores también tuvo una importante recuperación. En julio se patentaron 546 unidades, frente a las 392 registradas en junio. Esto representó un incremento mensual del 15,9%. En comparación con julio de 2025, cuando se habían patentado 471 tractores, la suba interanual alcanzó el 39,3%.

En los primeros siete meses del año se registraron 3.090 unidades, prácticamente el mismo nivel que en 2025, con una variación negativa del 0,01%.

Acara señaló que el segmento recuperó volumen, aunque continúa atravesado por una fuerte competencia de precios y por una mayor presencia de marcas importadas, especialmente en los sectores donde el costo de entrada tiene mayor peso.

Las pulverizadoras siguen en deuda

La única categoría que mantuvo números negativos en la comparación interanual fueron las pulverizadoras. En julio se patentaron 66 unidades, un 46,7% más que en junio, cuando se habían registrado 45. Sin embargo, en la comparación con julio de 2025 hubo una caída del 9,6%, ya que en aquel mes se habían patentado 73 unidades. En el acumulado de 2026, el segmento registra 351 equipos, lo que representa una caída del 8,1%.

Desde Acara consideraron que, aunque hubo un rebote mensual importante, todavía no alcanza para revertir la caída acumulada del año.

Créditos y mejores perspectivas del campo

Desde el Gobierno atribuyeron parte de la recuperación a las mejores perspectivas de los productores agropecuarios, vinculadas principalmente con el Régimen de Incentivos a las Medianas Inversiones (RIMI).

También destacaron el impacto de las líneas de crédito con tasas blandas ofrecidas por algunas entidades financieras, entre ellas el Banco Nación.

Según las fuentes consultadas, estos instrumentos podrían estar comenzando a reflejarse ahora en las ventas, debido al tiempo que demanda la aprobación de los préstamos solicitados durante las grandes muestras del sector realizadas este año.

Incluso señalaron que algunas operaciones vinculadas a Expoagro, realizada en marzo, podrían estar concretándose recién ahora por los plazos administrativos y de aprobación del financiamiento.

Acara advierte que todavía no hay lugar para la euforia

Pese a los números positivos de julio, Acara aclaró que el repunte no elimina los problemas estructurales que atraviesa el mercado.

La entidad sostuvo que existe demanda, pero que necesita estímulos concretos para transformarse en operaciones. Entre los factores considerados centrales mencionó el financiamiento, los canjes, las promociones, las ferias, la disponibilidad de equipos y la velocidad de aprobación de los créditos.

También recomendó a concesionarios y fabricantes mantener una gestión cuidadosa de los inventarios, fortalecer la comercialización de usados, sostener una buena postventa y ofrecer financiación competitiva.

De esta manera, julio dejó una señal positiva para el mercado de maquinaria agrícola, con un crecimiento destacado de cosechadoras y tractores. Sin embargo, el sector todavía mantiene cautela y considera que el repunte debe consolidarse en los próximos meses antes de hablar de una recuperación definitiva.