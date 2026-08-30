El patrimonio declarado por el presidente Javier Milei aumentó un 43,3% durante su segundo año completo al frente del Gobierno nacional. Según su última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA), sus bienes pasaron de $206 millones a $295,2 millones al cierre de 2025.

La presentación fue realizada el pasado 27 de agosto y muestra que el mandatario mantuvo prácticamente la misma composición patrimonial que había informado un año antes. Una parte considerable del incremento nominal está relacionada con la actualización en la valuación de bienes que Milei ya poseía.

De los aproximadamente $89,1 millones que aumentó su patrimonio, unos $73 millones corresponden a diferencias en la valuación de los mismos bienes. Es decir, alrededor del 82% del crecimiento bruto registrado durante el período responde a ese factor.

Entre sus propiedades, Milei declaró una casa de 100 metros cuadrados ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, adquirida en el año 2000. El inmueble pasó de estar valuado en $38,4 millones a fines de 2024 a $73,6 millones al cierre de 2025.

El Presidente también mantuvo los dos vehículos que ya figuraban en sus anteriores presentaciones: una Mercedes-Benz Sprinter modelo 2015, valuada en $20,2 millones, y un Peugeot RCZ Coupé modelo 2013, declarado en $16,3 millones.

Otro componente importante de su patrimonio son sus ahorros en moneda extranjera. Milei informó US$20.000 en efectivo y US$65.562 depositados en una caja de ahorro, por lo que sus tenencias alcanzaron aproximadamente los US$85.562. En comparación con el comienzo del año, sumó apenas US$20 a esa cuenta.

También incrementó sus depósitos en pesos. Sus cuatro cajas de ahorro en moneda nacional pasaron de sumar alrededor de $20,8 millones a $39,4 millones durante 2025.

Aunque en pesos el patrimonio aumentó 43,3%, la variación es considerablemente menor al medirlo en dólares. Los $295,2 millones declarados al 31 de diciembre de 2025 representaban aproximadamente US$199.000 al tipo de cambio oficial, mientras que un año antes su patrimonio equivalía a unos US$194.000.

Milei declaró además ingresos por $81,8 millones y gastos por $66,2 millones durante el período. Al cierre del año registró una deuda de $586.357 con una entidad bancaria.

La presentación corresponde a las declaraciones juradas patrimoniales que los funcionarios del Poder Ejecutivo deben realizar ante la Oficina Anticorrupción. Para las obligaciones correspondientes al período 2025, el organismo prorrogó el vencimiento hasta el 31 de agosto de 2026.