A solo una semana del arribo del papa León XIV al país, la Cancillería argentina y la diplomacia papal protagonizan un silencioso tironeo que altera los planes protocolares de ambas administraciones. El cortocircuito se originó a partir de una solicitud formulada desde el Ejecutivo nacional respecto a la recepción en pista, sumada a una determinación del Sumo Pontífice sobre su agenda que descolocó por completo a los funcionarios de Balcarce 50.

El conflicto inicial se desató en torno al desembarco presidencial. Proveniente de su escala en Montevideo, el Papa aterrizará en el Aeroparque Jorge Newbery a bordo de un vuelo de línea de Aerolíneas Argentinas. Mientras el protocolo vaticano preveía que el presidente Javier Milei aguardara al Pontífice al pie de la escalinata, la Cancillería elevó un pedido formal para que el mandatario aborde la aeronave, salude al Santo Padre en su interior y descienda junto a él para luego encabezar el recibimiento oficial en la Casa Rosada. Por el momento, la Santa Sede ha optado por mantener un estricto silencio ante la pretensión presidencial.

El tablero político y la situación de la Vicepresidencia

En paralelo a las rispideces de orden diplomático, la visita pastoral genera tensiones en la dinámica interna del oficialismo. Desde el Gobierno nacional se barajaba la exclusión formal de la vicepresidenta Victoria Villarruel de los actos centrales y de un eventual encuentro protocolar en el Palacio Libertad (ex CCK). Sin embargo, ante el riesgo de que la visita se convierta en una disputa facciosa, el Vaticano abrió su agenda para recibir de manera directa a referentes institucionales clave, descolocando los planes de la administración libertaria de evitar cualquier registro fotográfico entre la Vicepresidenta y León XIV. Villarruel, por su parte, cursó un pedido formal de audiencia que se concretaría en la Nunciatura Apostólica.

Agenda pastoral

Más allá de los roces de carácter político, el cronograma del Papa en territorio argentino abarcará múltiples puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba. Su itinerario incluye una visita al Cottolengo Don Orione, celebraciones litúrgicas masivas en Luján, Córdoba y el barrio porteño de Palermo, además de encuentros con referentes sindicales, sectores empresarios, movimientos sociales y una vigilia juvenil en el Monumento a los Españoles.

Esta intensa actividad pastoral anticipa un contraste de matices conceptuales respecto a las visiones del Gobierno. Los ejes discursivos del Pontífice —contenidos en su exhortación apostólica Dilexi te y en su encíclica Magnifica humanitas— interpelan de forma directa el modelo económico actual, cuestionando las reglas que priorizan el crecimiento financiero por sobre el desarrollo humano integral y advirtiendo sobre la proliferación de nuevas pobrezas, el rol de la educación como herramienta de dignidad y las consecuencias sociales de la desatención hacia los sectores más vulnerables.