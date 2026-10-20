La intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, reclamará al Gobierno provincial el adelanto de recursos del Fondo de Emergencia Municipal (FEM) y del Fondo de Desarrollo Regional (Fodere) para financiar obras preventivas ante las lluvias e inundaciones que podrían acompañar al súper El Niño. Además, anticipó que declarará la emergencia climática en el departamento para readecuar partidas y destinar fondos específicos a las intervenciones necesarias.

La jefa comunal adelantó que la próxima semana buscará reunirse con el gobernador para explicar las tareas que lleva adelante el municipio y reiterar el pedido. Dijo que Chimbas ya trabaja con recursos propios, aunque advirtió que son escasos y que necesitan coordinar las acciones con la Provincia para evitar que se dupliquen los esfuerzos o se dispersen los fondos.

“Estamos esperando como la comunicación oficial para nosotros anclarnos y seguir una misma línea de trabajo para no solapar recursos, que fundamentalmente para todos son escasos”, sostuvo. Rodríguez consideró que la respuesta requiere un trabajo conjunto para definir qué sectores necesitan intervención y cómo se deben utilizar los recursos disponibles.

La intendenta explicó que la situación financiera de Chimbas limita la capacidad de respuesta. Señaló que el municipio tiene presupuestos reconducidos y la tasa inmobiliaria en cero pesos, un escenario que calificó como delicado. Por eso, la declaración de emergencia climática le permitiría readecuar recursos municipales y asignarlos específicamente a la prevención y la atención de posibles contingencias.

Entre los puntos vulnerables, Rodríguez mencionó los pasos bajos de calle Salta y calle Rodríguez, una vía de conexión con San Martín y Angaco. También se refirió a la avenida Costanera y destacó la muralla de contención que se extiende desde el dique San Emiliano hasta un tramo anterior a calle Salta.

La jefa comunal planteó que la planificación debe contemplar tanto las obras como las acciones de asistencia para los vecinos que puedan verse afectados por inundaciones. En ese sentido, advirtió sobre la situación habitacional de familias que, por las dificultades económicas, dejaron de alquilar y construyeron habitaciones precarias en terrenos de familiares o conocidos.

“Necesitamos trabajar como en equipo, también con el Gobierno de la provincia”, remarcó. Rodríguez definió el pedido como parte de una coordinación necesaria para que los recursos lleguen a las zonas expuestas y respondan a las necesidades de la población.

Con ese objetivo, buscará plantearle al gobernador la necesidad de adelantar el FEM y el Fodere para que Chimbas cuente con fondos antes de las contingencias climáticas previstas.